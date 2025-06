São João de Ibirataia divulga programação; confira - Foto: Divulgação

O São João 2025 de Ibirataia promete agitar o interior da Bahia com uma programação extensa e repleta de grandes atrações. O evento acontecerá nos dias 7, 14, e de 20 a 24 de junho, reunindo artistas renomados do forró e sertanejo, como Adelmário Coelho, Felipe Araújo, Klessinha, Nathanzinho Lima, Rai (Saia Rodada), Trio da Huanna e Cacau com Leite. A festa, que carrega o slogan “Aqui é raiz!”, celebra a tradição nordestina e movimenta a cultura local.

Além dos nomes já citados, o palco de Ibirataia também receberá Targino Gondim, Neto Leite, Filomena Bagaceira, Lordão, Cícero Dantas, Cangaia de Jegue, Caviar com Rapadura e muitos outros. A expectativa é atrair milhares de forrozeiros de toda a região, consolidando o município como um dos principais destinos juninos do estado.

Veja para onde viajar gastando pouco e curtir o São João na Bahia

Faltando pouco menos de um mês para o início dos festejos juninos, diversos baianos já estão organizando sua ida aos destinos mais badalados do estado neste período, com uma grade de atrações recheada para todos os gostos.

Segundo dados da Secretaria de Turismo do Estado (Setur-BA), no ano passado, a Bahia registrou mais de 1,7 milhão de visitantes durante as festas de São João, totalizando em uma receita de R$ 2 bilhões.

Dentre as cidades mais procuradas pelos amantes de São João estão Amargosa, Cruz das Almas, Senhor do Bonfim e Santo Antônio de Jesus (ou SAJ), que contarão com apresentações de artistas como Léo Foguete, Jorge e Mateus, Wesley Safadão e Solange Almeida. Leia a matéria completa aqui.