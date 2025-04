Simone Mendes e +: veja atrações do São João de Santo Antônio de Jesus

Divulgação da programação foi feita em um evento realizado em Salvador - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Simone Mendes, Henry Freitas, Flávio José e Ana Castela são as primeiras atrações confirmadas para o São João de Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano. A divulgação da programação foi feita em um evento realizado em Salvador nesta quinta-feira, 27.

Neste ano, o festejo junino acontecerá de 19 a 24 de junho. De acordo com a Prefeitura de Santo Antônio de Jesus, mais de 100 mil pessoas são aguardadas por noite, no Espaço do São João, no centro da cidade.

Confira as primeiras atrações confirmadas:

Simone Mendes

Henry Freitas

Ana Castela

Flávio José

Jorge e Matheus

Xand Avião

Dorgival Dantas

Natanzinho Lima

Calcinha Preta

Solange Almeida

Daniel

Thiago Aquino

Alcymar Monteiro

Daniel Vieira

Netto Brito

Matheus Fernandes

Daniel Sertanejo

Chambinho do Acordeom

A grade oficial, incluindo as atrações locais e as datas de suas apresentações, será anunciada, dia 09 de maio, durante a finalíssima do Concurso de Música Tema do São João 2025.