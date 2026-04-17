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MÚSICA

Vocalista do Tio Barnabé lança projeto de forró e faz show em Salvador

Neto Bittencourt mistura samba e forró em ensaio especial que antecipa o clima de São João

Beatriz Santos
Por

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Banda Tio Barnabé
Banda Tio Barnabé -

O vocalista da banda Tio Barnabé, Neto Bittencourt, apresenta um novo projeto musical que aposta na fusão entre samba e forró. Intitulada 'Entre o Cavaco e a Sanfona', a iniciativa chega como um esquente para o São João e terá nova edição em Salvador no próximo dia 25 de abril, a partir das 21h, na Green House.

Idealizado em parceria com Norberto Curvello e Jairo Barboza, o projeto propõe uma releitura de clássicos do forró com elementos do samba, criando uma experiência musical que valoriza a versatilidade dos ritmos brasileiros.

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No palco, o trio incorpora instrumentos característicos do samba, como pandeiro, xequerê e tantã, sem abrir mão da essência das composições originais. Norberto assume o cavaquinho, Neto traz o triângulo para a proposta e Jairo completa a formação com o violão.

O show promete cerca de quatro horas de música, revisitando canções consagradas e apresentando uma sonoridade híbrida que dialoga com diferentes públicos. A proposta é manter o forró presente durante todo o ano, ampliando seus espaços para além do período junino.

“Misturar o forró com outros estilos é mostrar como o ritmo cabe em qualquer espaço, em qualquer época do ano. É uma forma de valorizar o ritmo e ir esquentando os motores para a festa mais nordestina do nosso país. Na banda Tio Barnabé, já estamos com tudo pronto e esse show em Salvador será uma oportunidade de mostrar ainda mais ao público”, conta o cantor Neto Bittencourt.

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Tags:

forró música Salvador

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