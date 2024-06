Ação alerta a população sobre o tabagismo | A TARDE

As imagens de pessoas debilitadas estampadas em embalagens de cigarro revelam as consequências que o tabagismo provoca à saúde humana. Apesar desses riscos serem conhecidos pela maior parte da população, os mesmos ainda são ignorados.

Dados do Instituto Nacional de Câncer (Inca) revelam que o tabagismo tem relação com vários tipos de câncer, sendo responsável por 90% das mortes por câncer no pulmão.

Com a finalidade de conscientizar e sensibilizar a população sobre esses danos, a Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) vai realizar, na sexta-feira (31), às 14h30, no Pituba Parque Center, em Salvador, ações de campanha antitabagista.

Além de palestras mediadas por profissionais, serão oferecidos serviços gratuitos como avaliação nutricional, dosagem de glicemia capilar, aferição de pressão arterial e outros.

Em entrevista ao MASSA!, o cardiologista Marcos Barojas, diretor de prevenção cardiovascular da SBC, explicou a dimensão dos malefícios causados pelo cigarro.

"É uma condição que machuca bastante os vasos que levam sangue para o corpo, principalmente as artérias. Então, pode ocasionar infarto, derrame, dificuldade para andar, dor nas pernas, aneurismas e outras patologias.

Públicos e óbitos

Ainda de acordo com o especialista, pesquisas apontam que jovens e mulheres são os grupos que mais fumam. “O tabagismo é uma indústria que tem público, venda e marketing os jovens são o público que mais cresce por causa de elementos como curiosidade, experiência”, declara Marcos Barojas.

O médico também destaca que, diferente do que muitas pessoas pensam, o tabagismo também tem relação com outros tipos de câncer. “Quando envolve o tabagismo, o câncer de pulmão é o mais famoso, mas é possível que ele também apareça em outros locais por onde a fumaça passa, como na boca, garganta, laringe (cordas vocais) faringe (pescoço), bexiga, intestino, reto”, esclareceu. Segundo o Inca, o tabagismo (que é reconhecido como uma doença crônica) e a exposição ao tabaco são responsáveis por 428 mortes diárias no Brasil e aproximadamente 156 mil óbitos anuais.

