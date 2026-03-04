Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SAÚDE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MUDANÇA NO PALADAR

Adeus, açúcar! Esta fruta comum mata a vontade de doce após o almoço

A fruta pode ser a substituição perfeita do chocolate depois do almoço

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

04/03/2026 - 2:03 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
A fruta também é rica em fibras e vitaminas
A fruta também é rica em fibras e vitaminas -

Comer um docinho depois do almoço já virou tradição para algumas pessoas. A vontade incontrolável de consumir algo açucarado após uma refeição pode ser um momento de escape da dieta, mas ganha uma versão saudável ao ser substituída por uma fruta comum.

Com sabor cítrico e doce, o abacaxi chega como uma válvula de escape para conter o hábito. Rica em bromelina, enzima que altera momentaneamente a percepção das nossas papilas gustativas, a fruta diminui o prazer sentido ao ingerir alimentos muito doces após as refeições.

Tudo sobre Saúde em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Entenda como funciona atendimento do SUS para viciados em bets
Salvador inicia imunização contra a dengue com vacina 100% brasileira
Gases, prisão de ventre e diarreia podem indicar candidíase; entenda

Além de também atuar quebrando proteínas e saturando os receptores da língua, deixando a região sensível, o abacaxi traz diversos benefícios à saúde, tais como facilitar a digestão, evitando inchaços e desconfortos abdominais.

A fruta ainda é rica em fibras, vitamina C, iodo, ácido fólico e reduz inflamações no corpo, fortalecendo o sistema imunológico contra possíveis infecções, sejam elas virais, bacterianas ou fúngicas.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

ABACAXI doce Fruta

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
A fruta também é rica em fibras e vitaminas
Play

Jovem tetraplégico mexe os braços após tratamento revolucionário

A fruta também é rica em fibras e vitaminas
Play

Vídeo: centenas de peixes são encontrados mortos no Dique do Tororó

A fruta também é rica em fibras e vitaminas
Play

Catu: moradores denunciam precariedade em posto de saúde improvisado

A fruta também é rica em fibras e vitaminas
Play

Pacientes com doenças crônicas ficam sem passe livre em Feira

x