MUDANÇA NO PALADAR
Adeus, açúcar! Esta fruta comum mata a vontade de doce após o almoço
A fruta pode ser a substituição perfeita do chocolate depois do almoço
Por Franciely Gomes
Comer um docinho depois do almoço já virou tradição para algumas pessoas. A vontade incontrolável de consumir algo açucarado após uma refeição pode ser um momento de escape da dieta, mas ganha uma versão saudável ao ser substituída por uma fruta comum.
Com sabor cítrico e doce, o abacaxi chega como uma válvula de escape para conter o hábito. Rica em bromelina, enzima que altera momentaneamente a percepção das nossas papilas gustativas, a fruta diminui o prazer sentido ao ingerir alimentos muito doces após as refeições.
Além de também atuar quebrando proteínas e saturando os receptores da língua, deixando a região sensível, o abacaxi traz diversos benefícios à saúde, tais como facilitar a digestão, evitando inchaços e desconfortos abdominais.
A fruta ainda é rica em fibras, vitamina C, iodo, ácido fólico e reduz inflamações no corpo, fortalecendo o sistema imunológico contra possíveis infecções, sejam elas virais, bacterianas ou fúngicas.
