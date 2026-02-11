Menu
SAÚDE
SAÚDE

Alerta: cinco tipos de alimentos que podem causar intoxicação na praia

Nutricionista alerta para os riscos de maionese, frutos do mar e carnes ao sol

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

11/02/2026 - 21:12 h

A prevenção é o melhor caminho para evitar a intoxicação alimentar na praia
A prevenção é o melhor caminho para evitar a intoxicação alimentar na praia -

O prazer de um dia à beira-mar pode ser interrompido por um problema comum nesta época do ano: a intoxicação alimentar na praia. O calor intenso e a falta de refrigeração adequada transformam alimentos populares em verdadeiros vilões para o sistema digestivo.

Segundo a nutricionista esportiva Ruth Egg, a exposição prolongada à temperatura ambiente cria o cenário perfeito para a proliferação acelerada de bactérias.

Para garantir que o seu lazer não termine em um hospital, é fundamental saber identificar quais itens oferecem maior perigo quando vendidos na areia ou transportados sem o devido cuidado térmico.

Os maiores vilões da saúde à beira-mar

De acordo com a especialista, alguns alimentos devem ser riscados do cardápio de praia devido à sua alta perecibilidade:

  1. Molhos e maionese: Sanduíches naturais e saladas que contêm maionese ou molhos à base de ovos deterioram-se em poucos minutos sob o sol.
  2. Frutos do mar: Ostras, camarões e mariscos são extremamente sensíveis. Se não estiverem em gelo constante, podem causar náuseas, vômitos e febre.
  3. Laticínios: Queijos, iogurtes e sobremesas lácteas exigem refrigeração rigorosa. Fora da temperatura ideal, tornam-se inseguros mesmo que o cheiro pareça normal.
  4. Carnes expostas: Espetinhos e hambúrgueres mantidos ao ar livre após o preparo são terrenos propícios para o crescimento bacteriano.

"Também é importante desconfiar de alimentos manipulados sem higiene adequada ou armazenados por longos períodos fora da refrigeração", alerta Ruth Egg.

Dicas para um lanche seguro na areia

A prevenção é o melhor caminho para evitar a intoxicação alimentar na praia. A recomendação é dar preferência a opções mais estáveis e que resistam melhor às variações climáticas:

  • Frutas inteiras e bem lavadas: São hidratantes e seguras.
  • Oleaginosas: Castanhas e nozes são práticas e não estragam no calor.
  • Biscoitos secos: Opções sem recheios cremosos são ideais para crianças.
  • Hidratação constante: Água mineral e água de coco industrializada ajudam a manter o corpo equilibrado.

Ao optar por sanduíches caseiros, prefira recheios simples e evite qualquer tipo de molho úmido. Com escolhas conscientes, você aproveita o sol sem colocar a sua saúde em risco.

Tags:

bem estar Saúde verão

