Anvisa adia decisão sobre comercialização de autotestes da dengue | A TARDE

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) adiou nesta terça-feira, 19, a decisão sobre a comercialização dos autotestes para dengue no país. A pauta seria discutida hoje entre a diretoria colegiada, mas foi retirada.

Para o diretor Daniel Pereira, ainda é preciso discutir mais sobre a venda do produto, junto com o Ministério da Saúde (MS).

“Esse processo é um processo quase que conjunto, Anvisa e Ministério da Saúde. A gente precisa de um outro lado, de uma política relacionada a esse tipo de produto, por se tratar de um diagnóstico de uma doença de notificação compulsória. Tendo em vista ainda a fase desses alinhamentos, solicito a retirada de pauta do item”, apontou o diretor.

Na semana passada, o diretor-presidente da Anvisa, Antonio Barra Torres, já havia antecipado que as tratativas para a comercialização de autotestes para dengue estavam em andamento entre o ministério e a Anvisa

“A dengue é uma doença de notificação compulsória. Então, é necessário que haja uma política pública gerada pelo Ministério da Saúde nesse sentido e que contemple, mesmo no caso do autoteste – aquele que o próprio cidadão poderá realizar – um mecanismo para que os sistemas de monitoramento sejam notificados, de modo que se possa justamente computar os casos em todo o Brasil”, afirmou Torres.

Até a segunda-feira, 18, o Brasil contabilizou mais de 1,8 milhão de casos de dengue prováveis e confirmados, segundo dados do Painel de Arboviroses do Ministério da Saúde. No momento, 561 mortes foram confirmadas desde janeiro e 1.020 seguem em investigação.