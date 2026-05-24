FISCALIZAÇÃO
Anvisa barra fabricação irregular de substância usada em canetas emagrecedoras
Fiscais apontaram falta de testes para garantir a segurança dos produtos manipulados
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária interditou a produção irregular de tirzepatida, substância utilizada em canetas emagrecedoras, durante uma operação realizada em conjunto com as vigilâncias sanitárias do Distrito Federal e do Tocantins.
A fiscalização ocorreu em duas unidades da empresa Nutromni, especializada na manipulação de produtos de nutrição parenteral, administrados diretamente na corrente sanguínea.
Segundo a Anvisa, a unidade localizada no Tocantins produzia preparações com tirzepatida sem autorização sanitária para manipular agonistas do receptor GLP-1, grupo de medicamentos usados no tratamento da obesidade e diabetes.
Durante a inspeção, foram identificadas ordens de manipulação de cerca de 6 mil unidades da substância. No entanto, os estoques físicos dos produtos não foram encontrados nos locais vistoriados.
Leia Também:
Os fiscais também apontaram a ausência de comprovação de testes necessários para garantir a qualidade e segurança das formulações manipuladas. Sem esses ensaios, não é possível descartar riscos de contaminação por bactérias e fungos, o que pode provocar reações graves nos consumidores.
Diante das irregularidades, a Anvisa determinou a interdição imediata da manipulação de produtos com tirzepatida pela empresa. O material recolhido durante a operação segue sob análise das equipes técnicas, e novas medidas sanitárias ainda podem ser adotadas.