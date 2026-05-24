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FISCALIZAÇÃO

Anvisa barra fabricação irregular de substância usada em canetas emagrecedoras

Fiscais apontaram falta de testes para garantir a segurança dos produtos manipulados

Victoria Isabel
Por
Canetas emagrecedoras
Canetas emagrecedoras - Foto: Shutterstock

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária interditou a produção irregular de tirzepatida, substância utilizada em canetas emagrecedoras, durante uma operação realizada em conjunto com as vigilâncias sanitárias do Distrito Federal e do Tocantins.

A fiscalização ocorreu em duas unidades da empresa Nutromni, especializada na manipulação de produtos de nutrição parenteral, administrados diretamente na corrente sanguínea.

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Segundo a Anvisa, a unidade localizada no Tocantins produzia preparações com tirzepatida sem autorização sanitária para manipular agonistas do receptor GLP-1, grupo de medicamentos usados no tratamento da obesidade e diabetes.

Durante a inspeção, foram identificadas ordens de manipulação de cerca de 6 mil unidades da substância. No entanto, os estoques físicos dos produtos não foram encontrados nos locais vistoriados.

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Os fiscais também apontaram a ausência de comprovação de testes necessários para garantir a qualidade e segurança das formulações manipuladas. Sem esses ensaios, não é possível descartar riscos de contaminação por bactérias e fungos, o que pode provocar reações graves nos consumidores.

Diante das irregularidades, a Anvisa determinou a interdição imediata da manipulação de produtos com tirzepatida pela empresa. O material recolhido durante a operação segue sob análise das equipes técnicas, e novas medidas sanitárias ainda podem ser adotadas.

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anvisa canetas emagrecedoras

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