OMS eleva surto de ebola para nível de risco “muito alto”

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

A Organização Mundial da Saúde (OMS) aumentou o nível de preocupação com o surto de ebola na República Democrática do Congo e acionou um alerta sobre o risco da doença. O órgão classificou o episódio como “muito alto”, nesta sexta-feira, 22.

A classificação ocorreu após a confirmação de novos casos em regiões urbanas e preocupações com a possibilidade de transmissão para áreas vizinhas, como a Uganda.

Tudo sobre Saúde em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Com os avanços dos casos, o diretor geral da OMS para a África, Mohamed Yakub Janabi, afirmou que o cenário não pode ser subestimado.

De acordo com informações da imprensa internacional, a avaliação observa o risco como “alto”. A organização explicou que a classificação ocorreu por conta da dificuldade em conter a transmissão das doenças.

Atualmente, os dados apontam cerca de 82 casos confirmados da doença no Congo, além de 750 casos suspeitos e 177 mortes em investigação. O cenário atual é de emergência de saúde pública de interesse internacional, segundo a OMS.

O que é o ebola?

O Ebola é uma doença viral grave e muitas vezes fatal, causada por vírus da família Filoviridae. Ela afeta humanos e alguns animais, principalmente em regiões da África.

O vírus se espalha por contato direto com: sangue ou fluidos corporais de uma pessoa infectada; objetos contaminados (agulhas, roupas, lençóis); animais infectados, como morcegos frugívoros e alguns primatas. A doença não é transmitida pelo ar como a gripe.

Os sintomas geralmente aparecem entre 2 e 21 dias após a infecção e incluem: