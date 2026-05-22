SAÚDE
OMS eleva surto de ebola para nível de risco “muito alto”
Organização acionou um alerta internacional
A Organização Mundial da Saúde (OMS) aumentou o nível de preocupação com o surto de ebola na República Democrática do Congo e acionou um alerta sobre o risco da doença. O órgão classificou o episódio como “muito alto”, nesta sexta-feira, 22.
A classificação ocorreu após a confirmação de novos casos em regiões urbanas e preocupações com a possibilidade de transmissão para áreas vizinhas, como a Uganda.
Com os avanços dos casos, o diretor geral da OMS para a África, Mohamed Yakub Janabi, afirmou que o cenário não pode ser subestimado.
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De acordo com informações da imprensa internacional, a avaliação observa o risco como “alto”. A organização explicou que a classificação ocorreu por conta da dificuldade em conter a transmissão das doenças.
Atualmente, os dados apontam cerca de 82 casos confirmados da doença no Congo, além de 750 casos suspeitos e 177 mortes em investigação. O cenário atual é de emergência de saúde pública de interesse internacional, segundo a OMS.
O que é o ebola?
O Ebola é uma doença viral grave e muitas vezes fatal, causada por vírus da família Filoviridae. Ela afeta humanos e alguns animais, principalmente em regiões da África.
O vírus se espalha por contato direto com: sangue ou fluidos corporais de uma pessoa infectada; objetos contaminados (agulhas, roupas, lençóis); animais infectados, como morcegos frugívoros e alguns primatas. A doença não é transmitida pelo ar como a gripe.
Os sintomas geralmente aparecem entre 2 e 21 dias após a infecção e incluem:
- febre alta;
- fraqueza intensa;
- dores musculares;
- dor de cabeça;
- vômitos e diarreia;
- em casos graves, sangramentos internos e externos.