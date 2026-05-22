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SAÚDE

OMS eleva surto de ebola para nível de risco “muito alto”

Organização acionou um alerta internacional

Agatha Victoria Reis
Por
Surto do ebola
Surto do ebola - Foto: Samir Tounsi | AFP

A Organização Mundial da Saúde (OMS) aumentou o nível de preocupação com o surto de ebola na República Democrática do Congo e acionou um alerta sobre o risco da doença. O órgão classificou o episódio como “muito alto”, nesta sexta-feira, 22.

A classificação ocorreu após a confirmação de novos casos em regiões urbanas e preocupações com a possibilidade de transmissão para áreas vizinhas, como a Uganda.

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Com os avanços dos casos, o diretor geral da OMS para a África, Mohamed Yakub Janabi, afirmou que o cenário não pode ser subestimado.

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De acordo com informações da imprensa internacional, a avaliação observa o risco como “alto”. A organização explicou que a classificação ocorreu por conta da dificuldade em conter a transmissão das doenças.

Atualmente, os dados apontam cerca de 82 casos confirmados da doença no Congo, além de 750 casos suspeitos e 177 mortes em investigação. O cenário atual é de emergência de saúde pública de interesse internacional, segundo a OMS.

O que é o ebola?

O Ebola é uma doença viral grave e muitas vezes fatal, causada por vírus da família Filoviridae. Ela afeta humanos e alguns animais, principalmente em regiões da África.

O vírus se espalha por contato direto com: sangue ou fluidos corporais de uma pessoa infectada; objetos contaminados (agulhas, roupas, lençóis); animais infectados, como morcegos frugívoros e alguns primatas. A doença não é transmitida pelo ar como a gripe.

Os sintomas geralmente aparecem entre 2 e 21 dias após a infecção e incluem:

  • febre alta;
  • fraqueza intensa;
  • dores musculares;
  • dor de cabeça;
  • vômitos e diarreia;
  • em casos graves, sangramentos internos e externos.
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