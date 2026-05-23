Casos de transtornos mentais avançam 96% no mundo

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O mundo está vivendo a era com mais transtornos mentais diagnosticados. De acordo com um estudo publicado na revista científica The Lancet, com base nas análises do Global Burden of Disease (GBD) 2023, os números quase dobraram nas últimas três décadas.

Ao todo, foi registrado um crescimento de 95,5% entre 1990 e 2023, onde os casos saltaram de 599 milhões para 1,17 bilhão. A análise foi feita em 204 territórios, incluindo o Brasil.

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Cerca de 12 transtornos mentais foram avaliados, porém a ansiedade e a depressão registraram os maiores números de diagnósticos. Segundo os dados, aproximadamente 470 milhões de pessoas possuíam transtornos de ansiedade e 236 milhões de transtornos depressivos em 2023.

Os números mostram ainda que os transtornos são ainda mais evidentes em mulheres, que apresentam taxas mais altas de ansiedade e depressão, enquanto homens possuem diagnósticos de transtornos do neurodesenvolvimento e transtornos de conduta.

Dentre os principais fatores que contribuíram para o crescimento global dos transtornos mentais nas últimas décadas estão pobreza, violência, insegurança, desigualdades sociais e isolamento.