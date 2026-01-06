Menu
HOME > SAÚDE
SAÚDE

Anvisa proíbe venda de panetones e alimentos com cogumelos

Agência determinou o recolhimento de lotes por fungos

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

06/01/2026 - 18:24 h
A medida atinge diretamente quatro tipos de panetones fabricados pela D’Viez
-

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou, nesta terça-feira, 6, uma série de medidas restritivas que afetam o setor de alimentos. A decisão inclui o recolhimento de lotes específicos de panetones devido à presença de fungos e a proibição total de produtos fabricados com cogumelos que não possuem autorização de consumo no Brasil.

A medida atinge diretamente quatro tipos de panetones fabricados pela D’Viez Indústria e Comércio de Chocolates Finos Ltda. Segundo a agência, a própria empresa iniciou o recolhimento voluntário após identificar bolor na superfície dos produtos.

Consumidores devem verificar se possuem em casa itens dos seguintes lotes, todos com validade até 27/02/2026:

  • Lote 251027: Mini Panetone Gotas de Chocolate Trufado (140g)
  • Lote 251027: Panetone Nossa Língua Trufado (700g)
  • Lote 251027: Panetone Gotas de Chocolate Trufado Tradicional (700g)
  • Lote 251027: Panetone com Frutas Trufado Tradicional (700g)

Proibição de produtos com cogumelos Lion’s Mane e Cordyceps

Além do caso dos panetones, a Anvisa baniu a fabricação, venda e propaganda de todos os produtos da empresa Coguvita II Alimentos Ltda. A proibição engloba as marcas Smush, Smushnuts, Smushn Go e Smushnola.

Remédios para emagrecer reduzem gordura no fígado em até 40%
Anvisa recolhe lote de chá após encontrar larvas inteiras no produto
Concurso na área da saúde em Salvador com salários de até R$ 19 mil

O motivo é a utilização dos cogumelos Lion’s Mane e Cordyceps, ingredientes cuja segurança para uso alimentar ainda não foi avaliada ou autorizada pelas autoridades brasileiras.

A agência também identificou publicidades irregulares que prometiam ganhos em memória, foco e imunidade sem qualquer comprovação científica.

O que fazer se você comprou os produtos?

A orientação oficial é a suspensão imediata do consumo. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, quem adquiriu os itens tem direito à substituição ou ao reembolso.

Caso encontre esses produtos à venda, o cidadão deve denunciar o estabelecimento pelo canal Fala.BR. A fiscalização é essencial, especialmente considerando que o panetone está presente em mais de 60% dos lares brasileiros e as vendas registraram alta entre 2024 e 2025.

As empresas citadas ainda não emitiram posicionamento oficial sobre as determinações.

x