Anvisa proíbe venda de panetones e alimentos com cogumelos
Agência determinou o recolhimento de lotes por fungos
Por Isabela Cardoso
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou, nesta terça-feira, 6, uma série de medidas restritivas que afetam o setor de alimentos. A decisão inclui o recolhimento de lotes específicos de panetones devido à presença de fungos e a proibição total de produtos fabricados com cogumelos que não possuem autorização de consumo no Brasil.
A medida atinge diretamente quatro tipos de panetones fabricados pela D’Viez Indústria e Comércio de Chocolates Finos Ltda. Segundo a agência, a própria empresa iniciou o recolhimento voluntário após identificar bolor na superfície dos produtos.
Consumidores devem verificar se possuem em casa itens dos seguintes lotes, todos com validade até 27/02/2026:
- Lote 251027: Mini Panetone Gotas de Chocolate Trufado (140g)
- Lote 251027: Panetone Nossa Língua Trufado (700g)
- Lote 251027: Panetone Gotas de Chocolate Trufado Tradicional (700g)
- Lote 251027: Panetone com Frutas Trufado Tradicional (700g)
Proibição de produtos com cogumelos Lion’s Mane e Cordyceps
Além do caso dos panetones, a Anvisa baniu a fabricação, venda e propaganda de todos os produtos da empresa Coguvita II Alimentos Ltda. A proibição engloba as marcas Smush, Smushnuts, Smushn Go e Smushnola.
Leia Também:
O motivo é a utilização dos cogumelos Lion’s Mane e Cordyceps, ingredientes cuja segurança para uso alimentar ainda não foi avaliada ou autorizada pelas autoridades brasileiras.
A agência também identificou publicidades irregulares que prometiam ganhos em memória, foco e imunidade sem qualquer comprovação científica.
O que fazer se você comprou os produtos?
A orientação oficial é a suspensão imediata do consumo. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, quem adquiriu os itens tem direito à substituição ou ao reembolso.
Caso encontre esses produtos à venda, o cidadão deve denunciar o estabelecimento pelo canal Fala.BR. A fiscalização é essencial, especialmente considerando que o panetone está presente em mais de 60% dos lares brasileiros e as vendas registraram alta entre 2024 e 2025.
As empresas citadas ainda não emitiram posicionamento oficial sobre as determinações.
