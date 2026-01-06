Anvisa proíbe venda de panetones e alimentos com cogumelos

A medida atinge diretamente quatro tipos de panetones fabricados pela D’Viez - Foto: Imagem gerada por IA

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou, nesta terça-feira, 6, uma série de medidas restritivas que afetam o setor de alimentos. A decisão inclui o recolhimento de lotes específicos de panetones devido à presença de fungos e a proibição total de produtos fabricados com cogumelos que não possuem autorização de consumo no Brasil.

A medida atinge diretamente quatro tipos de panetones fabricados pela D’Viez Indústria e Comércio de Chocolates Finos Ltda. Segundo a agência, a própria empresa iniciou o recolhimento voluntário após identificar bolor na superfície dos produtos.

Tudo sobre Saúde em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Consumidores devem verificar se possuem em casa itens dos seguintes lotes, todos com validade até 27/02/2026:

Lote 251027: Mini Panetone Gotas de Chocolate Trufado (140g)

Lote 251027: Panetone Nossa Língua Trufado (700g)

Lote 251027: Panetone Gotas de Chocolate Trufado Tradicional (700g)

Lote 251027: Panetone com Frutas Trufado Tradicional (700g)

Proibição de produtos com cogumelos Lion’s Mane e Cordyceps

Além do caso dos panetones, a Anvisa baniu a fabricação, venda e propaganda de todos os produtos da empresa Coguvita II Alimentos Ltda. A proibição engloba as marcas Smush, Smushnuts, Smushn Go e Smushnola.

O motivo é a utilização dos cogumelos Lion’s Mane e Cordyceps, ingredientes cuja segurança para uso alimentar ainda não foi avaliada ou autorizada pelas autoridades brasileiras.

A agência também identificou publicidades irregulares que prometiam ganhos em memória, foco e imunidade sem qualquer comprovação científica.

O que fazer se você comprou os produtos?

A orientação oficial é a suspensão imediata do consumo. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, quem adquiriu os itens tem direito à substituição ou ao reembolso.

Caso encontre esses produtos à venda, o cidadão deve denunciar o estabelecimento pelo canal Fala.BR. A fiscalização é essencial, especialmente considerando que o panetone está presente em mais de 60% dos lares brasileiros e as vendas registraram alta entre 2024 e 2025.

As empresas citadas ainda não emitiram posicionamento oficial sobre as determinações.