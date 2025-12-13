Menu
DICAS

Aprenda como agir ao engasgar, com ou sem alguém por perto

Reconhecimento de sintomas e aplicação correta da manobra de Heimlich são cruciais para salvar vidas

Jair Mendonça Jr

Por Jair Mendonça Jr

13/12/2025 - 7:36 h
Engasgo ocorre quando as vias aéreas ficam subitamente bloqueadas, parcial ou totalmente
São vários os casos de engasgo registrados todos os dias, como o da bebê de sete meses que foi salva após se engasgar dentro de um carro na praça de pedágio de Amélia Rodrigues, na BR-324, na Bahia, nesta quarta-feira, 10.

Felizmente, um inspetor do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), que passava pelo local, agiu rápido e realizou a manobra de desengasgo. A bebê voltou a respirar

O engasgo ocorre quando as vias aéreas ficam subitamente bloqueadas, parcial ou totalmente. Esta obstrução impede o indivíduo de respirar e falar adequadamente. O engasgo pode afetar qualquer idade, mas atinge mais crianças entre um e cinco anos, segundo dados do Ministério da Saúde, pois elas frequentemente tentam engolir objetos pequenos ou alimentos que bloqueiam a passagem de ar na laringe.

As causas de engasgo incluem o hábito de comer ou beber rapidamente, a ingestão de alimentos sem mastigação suficiente e a inalação de pequenos objetos e o Ministério da Saúde orienta a não colocar dedos na boca para tentar desobstruir.

Se ligue nos sinais

Sinais de engasgo incluem sensação de corpo estranho na garganta, dificuldade de fala e deglutição, falta de ar e tosse. O rosto pode apresentar vermelhidão e os lábios podem ficar azulados.

Se tiver sozinho, ao identificar os sintomas, a pessoa deve tossir para expelir o objeto. Se a tosse não resolver, fique em pé e apoie-se em uma cadeira por trás, colocando o abdômen na parte de cima da cadeira. Faça movimentos de compressões fortes e rápidas, empurrando o seu abdômen contra a borda da cadeira.

Em caso de necessidade de intervenção, a Manobra de Heimlich deve ser aplicada. O socorrista deve se posicionar atrás da pessoa e envolver sua cintura com os braços. Um dos punhos é fechado e posicionado acima do umbigo. A outra mão é colocada sobre o punho fechado. Cinco movimentos de compressão são realizados, direcionados para cima, visando forçar a saída do objeto.

Passo a passo para bebês (até 1 ano)

Imagem ilustrativa da imagem Aprenda como agir ao engasgar, com ou sem alguém por perto
| Foto: Reprodução internet
  • Verifique se o bebê está realmente engasgado (não chora, não tosse, fica molinho ou muda de cor).
  • Apoie o bebê de bruços sobre seu antebraço, mantendo a cabeça mais baixa que o corpo. Dê cinco pancadas firmes nas costas, entre as escápulas.
  • Vire o bebê de barriga para cima e faça cinco compressões torácicas no centro do peito, usando a base da palma da mão.
  • Repita a alternância de 5 pancadas + 5 compressões no peito até o objeto sair.

Passo a passo para crianças (acima de 1 ano) e adultos

Imagem ilustrativa da imagem Aprenda como agir ao engasgar, com ou sem alguém por perto
| Foto: Reprodução internet
  • Fique atrás da vítima, levemente inclinado(a) para frente.
  • Dê cinco pancadas firmes nas costas com o calcanhar da mão, entre as escápulas.
  • Manobra de Heimlich: Se o objeto não sair, realize cinco compressões abdominais: Feche um punho e posicione-o acima do umbigo e abaixo do osso do peito; segure o punho com a outra mão e comprima com força para dentro e para cima.
  • Repita a sequência de 5 pancadas + 5 compressões até a vítima desengasgar ou desmaiar.

O Ministério da Saúde ressalta que, prioritariamente, o serviço de emergência médica (192) deve ser acionado ao sinal de engasgo.

