Bebê é salva após engasgar em pedágio na Bahia
Aflita, a mãe da menina acompanhou toda a ação
Por Luiza Nascimento
Uma bebê de sete meses foi salva após se engasgar dentro de um carro na praça de pedágio de Amélia Rodrigues, na BR-324, na Bahia, nesta quarta-feira, 10. Um inspetor do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) foi responsável pela ação.
Durante uma inspeção de rotina, a equipe identificou que uma pessoa estava passando mal dentro do veículo e acionou a Unidade de Resgates (UR-02). No entanto, no deslocamento, os servidores foram informados de que a vítima era a criança.
Rapidamente, o inspetor Gilvan Bispo, que atua na Rota 02, realizou a manobra de desengasgo e a bebê voltou a respirar. A mãe acompanhava o momento, aflita.
Momentos depois, a unidade de resgate chegou ao local, examinou a menina e a levou para um hospital, onde passou por avaliação médica.
Como salvar um bebê engasgado?
- Verifique se o bebê está realmente engasgado: ele não consegue tossir, chorar, respirar, muda de cor ou fica molinho.
- Apoie-o de bruços sobre o antebraço, com a cabeça mais baixa que o corpo.
- Dê cinco pancadas firmes nas costas, entre as escápulas.
- Vire o bebê de barriga para cima e faça cinco compressões torácicas no centro do peito, com a base da palma da mão.
- Alterne os dois movimentos até o objeto sair ou o bebê perder a consciência.
- Não introduza os dedos na boca se o corpo estranho não estiver visível.
- Se o bebê desmaiar, inicie a reanimação (RCP): 30 compressões no peito com os dois polegares + 2 ventilações.
