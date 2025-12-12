Menu
BAHIA
PERIGO

Bebê é salva após engasgar em pedágio na Bahia

Aflita, a mãe da menina acompanhou toda a ação

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

12/12/2025 - 7:25 h
Imagem ilustrativa da imagem Bebê é salva após engasgar em pedágio na Bahia
-

Uma bebê de sete meses foi salva após se engasgar dentro de um carro na praça de pedágio de Amélia Rodrigues, na BR-324, na Bahia, nesta quarta-feira, 10. Um inspetor do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) foi responsável pela ação.

Durante uma inspeção de rotina, a equipe identificou que uma pessoa estava passando mal dentro do veículo e acionou a Unidade de Resgates (UR-02). No entanto, no deslocamento, os servidores foram informados de que a vítima era a criança.

Rapidamente, o inspetor Gilvan Bispo, que atua na Rota 02, realizou a manobra de desengasgo e a bebê voltou a respirar. A mãe acompanhava o momento, aflita.

Momentos depois, a unidade de resgate chegou ao local, examinou a menina e a levou para um hospital, onde passou por avaliação médica.

Como salvar um bebê engasgado?

  1. Verifique se o bebê está realmente engasgado: ele não consegue tossir, chorar, respirar, muda de cor ou fica molinho.
  2. Apoie-o de bruços sobre o antebraço, com a cabeça mais baixa que o corpo.
  3. Dê cinco pancadas firmes nas costas, entre as escápulas.
  4. Vire o bebê de barriga para cima e faça cinco compressões torácicas no centro do peito, com a base da palma da mão.
  5. Alterne os dois movimentos até o objeto sair ou o bebê perder a consciência.
  6. Não introduza os dedos na boca se o corpo estranho não estiver visível.
  7. Se o bebê desmaiar, inicie a reanimação (RCP): 30 compressões no peito com os dois polegares + 2 ventilações.

bebê engasgado emergência manobra de desengasgo primeiros socorros Salvamento Saúde infantil

