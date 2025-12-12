Bebê é salva após engasgar em pedágio na Bahia

- Foto: Reprodução

Uma bebê de sete meses foi salva após se engasgar dentro de um carro na praça de pedágio de Amélia Rodrigues, na BR-324, na Bahia, nesta quarta-feira, 10. Um inspetor do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) foi responsável pela ação.

Durante uma inspeção de rotina, a equipe identificou que uma pessoa estava passando mal dentro do veículo e acionou a Unidade de Resgates (UR-02). No entanto, no deslocamento, os servidores foram informados de que a vítima era a criança.

Rapidamente, o inspetor Gilvan Bispo, que atua na Rota 02, realizou a manobra de desengasgo e a bebê voltou a respirar. A mãe acompanhava o momento, aflita.

Momentos depois, a unidade de resgate chegou ao local, examinou a menina e a levou para um hospital, onde passou por avaliação médica.

