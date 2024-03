Bahia adere ao Dia D contra a dengue neste sábado; saiba detalhes | A TARDE

Hoje é o Dia D de mobilização nacional contra a dengue e a Bahia também aderiu a este movimento para combater a crescente ameaça da doença no país.

Mutirões de limpeza, ações de conscientização para a população, reforço da vacinação e entrega de equipamentos para combate à dengue são algumas das ações programadas para hoje.

Para a entrega de equipamentos de combate à enfermidade, o Governo da Bahia se juntou em parceria com o Conselho Estadual dos Secretários Municipais de Saúde da Bahia (Cosems-BA), a União dos Municípios da Bahia (UPB) e o Conselho Estadual de Saúde (CES).

Vão ser entregues 11 nebulizadores pesados veiculares para aplicação de Ultra Baixo Volume (UBV), nove carros ‘fumacê’ aumentando a frota para 36 veículos disponíveis para a ação de combate ao mosquito da Dengue nos municípios que preencherem os critérios epidemiológicos para o uso da estratégia.

A coordenadora de doenças de transmissão vetorial da Secretária de Saúde da Bahia (Sesab), Sandra Oliveira, explica a necessidade desses equipamentos.

“São equipamentos que vêm no intuito de fortalecer as ações de controle vetorial para que culmine com a redução da população de vetor no território ou que evite a presença do vetor”.

Mutirões de limpeza

Também vão acontecer mutirões de limpeza, visitas a imóveis nas áreas de maior incidência e distribuição de materiais informativos para a população em diversos municípios baianos.

A expectativa é de que essa mobilização nacional chame atenção da população para que colabore com o combate ao mosquito (Aedes aegypti).

“O Governo do Estado está levando essa mensagem para que a população tire 10 minutos para vistoriar sua casa. Se nós tivermos essa mensagem inserida na nossa mente e replicarmos vai ser um ponto muito positivo”, afirma Sandra Oliveira.

Sandra explica que é preciso o morador observar se há água parada nas residências e se há recipientes que podem vir a acumular água e se tornar um criadouro, para fazer a prevenção.

Ao todo, o Governo da Bahia já investiu mais de R$ 19 milhões no combate à Dengue através da aquisição de novos carros de fumacês, distribuição de aproximadamente 12 mil kits para os agentes de Combate às Endemias, além de apoio para intensificação dos mutirões de limpeza com o auxílio das forças de segurança e emergência e aquisição de medicamentos e insumos.

Ações em Salvador

A campanha de mobilização Salvador Contra a Dengue, da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), reforça hoje a vacinação contra a enfermidade em pontos estratégicos da cidade, que possuem grandes fluxos de pessoas.

A dose do imunizante está disponível em 09 shoppings, um drive-thru e um posto de saúde.

A vacina tem como público alvo os pré-adolescentes entre 10 e 11 anos e está disponível nos shoppings entre às 09h e às 16h.

Para receber a vacina basta apresentar documento de identificação com foto, cartão SUS de Salvador e caderneta de vacinação.

Outra exigência é que a criança esteja acompanhada dos pais ou responsável legal.

Além disso, as equipes do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) também vão reforçar as ações de inspeção em imóveis, observar formas de bloqueio de focos e de transmissão espacial com uso de inseticida residual em mais de 13 bairros estratégicos. As atividades acontecem também no domingo (03).