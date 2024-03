Bahia adere ao Dia D de mobilização nacional contra a Dengue | A TARDE

A Bahia aderiu ao Dia D de mobilização nacional contra a Dengue, marcado para o próximo sábado, 2. A informação é da secretária da Saúde do Estado, Roberta Santana, que está em Brasília nesta quarta-feira, 28, para uma reunião do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass).

A iniciativa visa o planejamento de ações coletivas diárias e a conscientização sobre o papel vital que cada indivíduo desempenha na prevenção da doença.

"O momento agora é de unir esforços, visando conter o aumento do número de casos [da doença] e evitar mortes. O Governo do Estado está pronto para apoiar todos os municípios. No entanto, cada um precisa fazer a sua parte. As prefeituras precisam intensificar as ações da atenção primária e limpeza urbana, afim de eliminar os criadouros [de mosquito] e fortalecer a mobilização da comunidade", disse Roberta Santana.

A titular da pasta estadual ainda fez alerta sobre o uso do fumacê, que envolve a aplicação de substância inseticida por meio de um veículo com pulverizador, nas ruas das cidades baianas.

"A dependência excessiva do fumacê, como último recurso, pode revelar uma gestão reativa em vez de proativa no combate à doença", disse a secretária.

Cenário

A Bahia registra um aumento significativo de casos de Dengue, com 16.771 casos prováveis até 24 de fevereiro de 2024, quase o dobro em comparação ao mesmo período do ano anterior. Atualmente, 64 cidades estão em estado de epidemia, com a região Sudoeste sendo a mais afetada. Além disso, foram confirmados cinco óbitos decorrentes da doença nas localidades de Ibiassucê, Jacaraci, Piripá e Irecê.

Para combater o avanço da doença, Roberta Santana destaca que o Governo do Estado fez a aquisição de novos veículos de fumacê e distribuirá 12 mil kits para os agentes de combate às endemias, além de apoiar os mutirões de limpeza urbana com o auxílio das forças de segurança e emergência.

"Além disso, o Governo do Estado compartilhou com os municípios a possibilidade de adquirir bombas costais, medicamentos e insumos por meio de atas de registro de preço", acrescenta a titular da Saúde.

Tecnologia

O combate à Dengue na Bahia ainda será feito com o apoio da tecnologia. O Governo do Estado deu início ao uso de drones como nova estratégia para identificar em áreas de difícil acesso focos do mosquito Aedes aegypti, vetor de transmissão de Dengue, Zika e Chikungunya.

As imagens capturadas pelos equipamentos são analisadas pelos agentes de endemias, que conseguem identificar locais com acúmulo de água parada e possíveis criadouros do mosquito, facilitando a ação das equipes e tornando o combate mais eficaz.

Sobre a mobilização

O Dia D de mobilização nacional contra a Dengue tem o apoio do Conselho Estadual dos Secretários Municipais de Saúde da Bahia (Cosems-BA), da União dos Municípios da Bahia (UPB) e do Conselho Estadual de Saúde (CES), os municípios farão mutirões de limpeza, visitas aos imóveis nas áreas de maior incidência e distribuição de materiais informativos.