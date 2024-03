Bahia aplicou 35 mil doses da vacina contra a dengue | A TARDE

Na Bahia, a luta para imunizar a população contra a dengue segue alta, mas os números preocupam. A campanha de vacinação contra a doença registra uma cobertura de aproximadamente 20,8% do público-alvo prioritário, com 35.383 doses aplicadas em crianças entre dez e 11 anos, de um total de 170 mil, segundo a Secretaria Estadual de Saúde (Sesab). Em Salvador, a adesão inicial apresenta desafios, marcando 14,57% do público estimado, com 12.722 vacinados entre 87.307 pessoas, de acordo com dados da SMS.

Em umas das novas ações da SMS para ampliar a cobertura vacinal na capital, o Colégio Vitória Régia, no bairro do Cabula, em Salvador, recebeu ontem equipes de saúde que vacinaram 73 alunos do colégio. “Tivemos uma procura bem legal das crianças, principalmente porque, nos postos de saúde, precisam desse deslocamento. E na escola, como as famílias já se dirigem para pegar os adolescentes, pré-adolescentes e crianças, foi bem cômodo e confortável vir fazer essa vacinação aqui”, disse Solange Argollo, orientadora educacional e psicopedagoga.

A ação aconteceu na escola somente ontem. Além disso, outros estabelecimentos devem receber a visita das equipes. A secretaria não disponibilizou as próximas datas. De 31 de dezembro de 2023 até 26 de fevereiro, a capital baiana registrou 1.066 casos suspeitos de dengue. De acordo com a SMS, o número é 1,5% menor que o mesmo período do ano anterior.

Enquanto no estado foram registrados 23.458 casos prováveis até o dia 29 de fevereiro de 2024, marcando um aumento de 179% em comparação ao mesmo período do ano anterior. Ao todo, 64 cidades estão em epidemia, com destaque para a região Sudoeste. Até o momento, oito mortes foram confirmadas pela Câmara Técnica Estadual de Análise de Óbito nos municípios de Ibiassucê, Jacaraci, Piripá, Irecê, Vitória da Conquista, Feira de Santana e Barra do Choça.

O governo do estado intensificou as ações de combate ao Aedes aegypti, investindo mais de R$ 19 milhões em trabalhos voltados para a prevenção de doenças como, Dengue, Zika e Chikungunya. E, desde sábado, realiza uma série de atividades em vários municípios, incluindo operações de limpeza urbana e inspeções de imóveis. Também no sábado, foi anunciada a expansão da frota de veículos de Ultra Baixo Volume (UBV), ou fumacê, para um total de 36 unidades, e a distribuição de 3.685 kits para agentes de combate às endemias em 129 municípios em situação de epidemia ou alerta.

