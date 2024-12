Bahia recebe mais de R$ 113 mi para ampliar acesso a especialistas

Os recursos visam implementar mudanças estratégicas no Sistema Único de Saúde - Foto: Leonardo Rattes / Saúde GovBA

A Bahia vai receber mais de R$ 113 milhões fortalecer os serviços de atenção ambulatorial especializada, no âmbito do Programa Mais Acesso a Especialistas (PMAE). A portaria que aprova o plano de ação foi publicada nesta quinta-feira, 12, no Diário Oficial da União (DOU).

Segundo a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab), a ideia central é oferecer um atendimento integrado e eficiente, desde a consulta inicial até o diagnóstico especializado, priorizando áreas críticas como oncologia, cardiologia e ortopedia.

Além disso, a implementação de tecnologias como a teleconsulta e teleconsultoria será um eixo fundamental para reduzir deslocamentos e facilitar o acesso a tratamentos.

Os recursos visam implementar mudanças estratégicas no Sistema Único de Saúde (SUS), alinhadas com o plano nacional que promete integrar cuidado, diagnóstico e tratamento com mais eficiência e menor tempo de espera.

Essa ação é parte de uma iniciativa maior, que inclui um financiamento adicional de R$ 2,4 bilhões para todo o programa em 2025, conforme apresentado recentemente no Fórum Nacional de Governadores.

O estado, que já conta com 26 unidades em funcionamento e mais de 7 milhões de atendimentos realizados, lidera o país na regionalização da saúde. As policlínicas representam uma descentralização dos serviços especializados, atendendo a mais de 98% dos municípios baianos.