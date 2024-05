Bahia registra 160 mil casos prováveis de dengue | A TARDE

A Bahia registrou nesta quarta-feira, 25, quase 160 mil casos prováveis de dengue, segundo dados do Painel de Monitoramento das Arboviroses, do Ministério da Saúde. As informações contabilizam os casos dos quatro primeiros meses de 2024.

Ainda segundo o painel, o estado baiano contabilizou 55 mortes pela doença, além de 111 que estão sob investigação. O coeficiente de incidência está em 1125.8, e a de letalidade em casos prováveis ficou em 0,03 e em casos graves 3,23.

A maior incidência dos casos prováveis se concentra no sexo feminino (56,6%), enquanto em homens está em 43,4%. Pessoas pardas estão entre as mais atingidas, com 76,3%, pessoas brancas (12,7%) e pessoas pretas (9,4%). A maioria dos casos prováveis estão concentradas em pessoas com faixa etária de 20 a 29 anos, com 18.194 entre homens e 13.432 entre mulheres.

Em âmbito nacional, o Brasil registrou 3.852.901 casos prováveis, sendo 1.792 mortes por dengue e mais 2.216 ainda sob investigação. O número representa mais que o dobro de casos prováveis da doença identificados ao longo de todo o ano passado: 1.649.144.

O coeficiente de incidência da doença no país, neste momento, é 1.897,4 casos por cada 100 mil habitantes. A letalidade em casos prováveis é 0,05 e a letalidade em casos de dengue grave é 4,43.