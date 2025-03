Banco de Leite da Santa Casa de Itabuna está em estoque crítico

Leite materno não pode faltar nos primeiros meses de vida do bebê - Foto: Divulgação

O Banco de Leite Humano da Santa Casa de Itabuna está fazendo um apelo às mamães com excedente de leite para que ajudem a garantir alimentação diária para os bebês prematuros internados na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal do Hospital Manoel Novaes. É necessário um estoque mínimo de 70 litros, mas nesta segunda-feira (10), o Banco de Leite conta somente com 15 litros de leite.

Por causa do baixo número de doadoras, desde o final do mês passado que o Banco de Leite da Santa Casa de Itabuna precisa estabelecer quem mais necessita ser alimentado com leite humano. São mais de 30 bebês internados na UTI Neonatal precisando do leite materno diariamente, mas somente aqueles com o quadro de saúde mais delicado estão sendo atendidos neste momento. “Por isso, necessitamos com urgência que as mães com excedente de leite nos ajudem”, apela a enfermeira Bianca Baleeiro.

O leite materno não pode faltar nos primeiros meses de vida do bebê, pois é rico em vitaminas, proteínas, anticorpos, água e gorduras, conforme explica a enfermeira Bianca Baleeiro. “O leite materno é o melhor alimento para garantir os nutrientes necessários para os recém-nascidos e até os seis meses de idade. Quem não puder doar, pode contribuir divulgando a nossa campanha”, conta.

O Banco de Leite da Santa Casa de Itabuna funciona de segunda a sexta-feira, das 7 às 17h, no anexo do Hospital Manoel Novaes. A unidade faz a coleta, processamento, controle de qualidade e distribuição do leite que garante a alimentação saudável aos bebês prematuros internados e/ou com patologias que não podem receber o produto diretamente das mães.

Bianca Baleeiro destaca que o processo para tornar-se uma doadora de leite é fácil. Precisa que a mãe esteja com os exames em dia. Depois da conclusão do cadastro, a doadora não precisará se deslocar até o Banco de Leite. Uma equipe do Corpo de Bombeiros passará no endereço indicado para o recolhimento do leite. Mais informações pelo (73) 3214-4346.