Exames gratuitos de mamografia são distribuídos em Salvador e Lauro

Exame permite a detecção precoce de alterações mamárias - Foto: © José Cruz | Agência Brasil

Uma clínica vai oferecer 400 exames gratuitos de mamografias em Salvador e Lauro de Freitas, na região metropolitana, durante março, em celabração ao Dia Internacional da Mulher, no dia 8 de março.

A iniciativa da CAM é destinada a mulheres entre 40 e 70 anos, usuárias do Sistema Único de Saúde (SUS), que tenham realizado a última mamografia há pelo menos um ano ou que nunca tenham feito o exame

As vagas serão distribuídas em duas etapas. O primeiro lote terá 200 exames, e estará disponível para agendamento no sábado, 8. As interessadas devem entrar em contato exclusivamente pelo telefone (71) 3512-8600 para realizar o agendamento.

O segundo lote será liberado no dia 29 de março, com mais 200 mamografias. A forma de agendamento do segundo lote de exames ainda não foi divulgada.

Além da mamografia, em casos de resultados suspeitos (BIRADS 4 e 5), a CAM, que integra à Oncoclínicas&Co, também vai disponibilizar uma consulta com mastologista e biópsia para confirmação do diagnóstico. Caso o câncer de mama seja identificado, a paciente será encaminhada para tratamento no Hospital Aristides Maltez.