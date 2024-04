Brasil atinge recorde de mortes por dengue neste ano | A TARDE

O Brasil alcançou nesta quarta-feira, 10, a marca de 3 milhões de casos prováveis de dengue apenas neste ano.

O número corresponde a praticamente o dobro dos registros ocorridos ao longo de todo 2023. A data marca também recorde histórico no número de mortes pela doença no país. As informações são do Painel de Monitoramento das Arboviroses, do Ministério da Saúde.

Ao todo, desde o início do ano, foram 3.062.181 casos prováveis da doença. Foram confirmadas também 1.256 mortes e outras 1.857 estão em investigação.

O Ministério da Saúde havia previsto, ainda no ano passado, que o surto de dengue deste ano deveria ser o maior da história do país, alcançando, assim, 4,5 milhões de casos até a 23ª semana epidemiológica. Atualmente, o país está na 15ª semana epidemiológica.

No último ano, os casos chegaram a 1,6 milhão, sendo o número mais alto de registros desde 2000. Além disso, em 2023, também foi registrado o recorde de mortes até então, com 1.094.

Apesar do dobro de casos e mais mortes, a taxa de letalidade deste ano (0.04) está menor em relação ao ano anterior (0.07). O índice é calculado proporcionalmente considerando o número de casos e o de mortes durante um período.