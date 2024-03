Brasil já tem 391 mortes por dengue em 2024, diz Ministério da Saúde | A TARDE

O Brasil tem 391 mortes confirmadas por dengue até esta segunda-feira, 11, segundo o Painel de Monitoramento das Arboviroses do Ministério da Saúde. Os dados apontam ainda 854 óbitos em investigação.

Nos primeiros 70 dias de 2024, o país contabilizou 1.538.183 casos prováveis de dengue. O coeficiente de incidência da doença é de 757,5 casos para cada grupo de 100 mil habitantes.

O Distrito Federal é a unidade da federação com a maior incidência da doença, com 4.865 por 100 mil habitantes. A capital registrou, até esta segunda, 109 mortes pela doença, segundo informações da Secretaria de Saúde do DF (SES-DF).

Em 2023, o Brasil bateu recorde de vidas perdidas pela doença, com 1.094 mortes confirmadas, conforme informações disponibilizadas pelo Ministério da Saúde. No ano anterior, foram 1.053 óbitos pela doença.