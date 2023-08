Brasil tem aumento de doações de órgãos após Faustão entrar na fila

O Brasil tem registrado um aumento no número de notificações de doações de órgãos nesta semana. Os dados são reportados ao Ministério da Saúde pelos órgãos estaduais de transplantes.

A coordenadora do Sistema Nacional de Transplantes (SNT), Daniela Salomão, diz que o aumento tem relação com a notícia de que o apresentador Faustão precisa de um novo coração. "Está sendo um momento importante no sentido de a sociedade discutir e saber o que é, para que serve e como funciona o Sistema Nacional de Transplantes", disse ela ao UOL.

>> Internação de Faustão levanta discussão sobre transplante de órgãos

A doação obedece a uma lista única nacional. Para que uma pessoa seja efetivamente doadora, é necessário que ela passe por um protocolo de confirmação de morte encefálica. Daniela explica que muitas doações não são efetivadas por outros motivos, além da negativa de famílias.

Segundo Daniela, ainda não há dados oficiais sobre o aumento, já que os números são fechados mensalmente. Mas a coordenadora afirma que, entre agosto e setembro, espera um bom resultado e um maior debate sobre o tema no país.

Recusas por ano (dados da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos):

2015: 44%

2016: 43%

2018: 42%

2019: 40%

2020: 37%

2021: 42%

2022: 46%

2023: (1º Trimestre )45%