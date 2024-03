Brasil ultrapassa 1 milhão de casos de dengue em 2024 | A TARDE

O Brasil ultrapassou, nesta quinta-feira, 29, a marca de 1 milhão de casos de dengue em 2024, entre confirmados e prováveis, segundo informações do Painel de Monitoramento das Arboviroses do Ministério da Saúde. Ao todo, são 1.017.278 casos prováveis somente neste ano.

Até o momento, o país contabilizou 214 óbitos por dengue e outros 687 ainda sob investigação. O painel indica também que o coeficiente de incidência da doença no país é de 501 casos prováveis para cada 100 mil habitantes.

A unidade da Federação com maior taxa de incidência por número de habitantes segue sendo o Distrito Federal, que contabilizou mais de 100 mil casos somente neste ano, com incidência de 3.575,1 infecções a cada 100 mil habitantes.

“A gente já tem uma avaliação de que é possível que nós venhamos a ter o dobro de casos do ano passado, por esse histórico de já haver um aumento em 2023 e também destes dois fatores: mudanças climáticas e circulação de mais de um sorotipo de dengue”, explicou a ministra da Saúde, Nísia Trindade.

O volume de casos de dengue registrados no início deste ano apresenta um padrão atípico quando comparado à série histórica da proliferação da doença. Como informou o Ministério da Saúde, houve também uma antecipação do pico de casos para os primeiros dois meses do ano.

Até o momento, sete unidades da Federação (Acre, Minas Gerais, Distrito Federal, Goiás, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Santa Catarina) decretaram estado de emergência após a alta nos casos de dengue nos primeiros meses de 2024.

A pasta da Saúde chegou a destinar R$ 1,5 bilhão de recursos federais no apoio aos estados e municípios no combate à dengue.

Dia D contra a dengue

O Ministério da Saúde, em parceria com governos estaduais e municipais, convocou uma mobilização contra a doença. O Dia D, que traz como tema “10 minutos contra a dengue”, está marcado para este sábado, 2.