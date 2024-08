Campanha do Martagão ajudará transplantes de medula óssea

Martagão Gesteira é um dos beneficiados da campanha nacional do McDia Feliz - Foto: Divulgação

O Martagão Gesteira é um dos beneficiados pela campanha nacional do McDia Feliz. Na Bahia, especificamente nos restaurantes de Salvador e Região Metropolitana, todo o recurso arrecadado com a venda do Big Mac será revertido para o hospital poder realizar ainda mais transplantes de medula óssea.

O hospital é o único a realizar este tipo de procedimento em pacientes de todo o estado na faixa pediátrica, por meio do SUS. “O transplante de medula óssea é um procedimento crucial na luta contra diversas doenças hematológicas, como leucemias, linfomas e mielomas. Este tipo de transplante, no qual as células-tronco do próprio paciente são utilizadas para a regeneração da medula, tem sido uma das principais estratégias para aumentar as chances de cura e melhorar a qualidade de vida dos pacientes com doenças oncológicas”, destaca o diretor médico do Martagão, o pediatra Ian Simões.

Cada TMO custa, em média, R$ 100 mil. O SUS repassa R$ 33 mil. Os R$ 67 mil restantes por meio do McDia e de outras doações. “Este procedimento permite que os pacientes passem por tratamentos agressivos, como altas doses de quimioterapia, seguidos pela reinfusão de suas próprias células-tronco. Isso possibilita a recuperação da medula óssea e do sistema imunológico, minimizando o risco de complicações graves associadas ao transplante”, acrescenta.

Antes do Martagão disponibilizar o programa de TMO, as crianças baianas e suas famílias precisavam se deslocar para centros transplantadores no Sudeste e Sul. “Hoje, graças a ação do hospital, estas crianças podem ser tratadas no seu estado, reduzindo a dor e o sofrimento impostos pela distância de seu lar e de suas famílias”, destaca o pediatra.

Como ajudar

Para participar do McDia Feliz e ajudar o Martagão, os baianos podem comprar o Big Mac (só vale para este sanduíche) no Dia D (24 de agosto), em qualquer restaurante da rede McDonald’s. Para quem já comprou o tíquete antecipado, basta trocá-lo pelo sanduíche no dia.

A cantora Ivete Sangalo é a madrinha nacional da campanha McDia Feliz. Já a influenciadora Lore Improta é a madrinha da campanha em prol do Martagão.

Apoio

Na edição de 2024 do McDia Feliz, uma parte da renda obtida com a venda de cada Big Mac vendido (R$ 1 de cada sanduíche) será destinada para contribuir com a recuperação dos sonhos das famílias do Rio Grande do Sul. O valor se somará a um Fundo Aberto criado pela Arcos Dourados que é administrado pelo Instituto Ronald McDonald, exclusivamente para gerir ações que contribuem com a recuperação do Rio Grande do Sul.