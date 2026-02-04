Casos de câncer em jovens adultos crescem 284% no Brasil

Siga o A TARDE no Google

- Foto: Marcello Casal JrAgência Brasil

Os casos de jovens adultos de até 50 anos diagnosticados com cânceraumentaram 284% no Sistema Único de Saúde (SUS), entre 2013 e 2024. O número entra em alerta nesta quarta-feira, 4, quando é celebrado o Dia Mundial de Combate à doença.

Segundo especialistas, o câncer tem se manifestado cada vez mais cedo, impactando adultos em plena fase produtiva da vida. Entre os tipos mais frequentes estão os de mama, colorretal e colo do útero.

Tudo sobre Saúde em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O crescimento expressivo reforça a necessidade de ampliar a conscientização sobre prevenção, diagnóstico precoce e atenção aos sinais da doença em faixas etárias mais jovens.

Apesar do aumento ainda ser incompreendido pela ciência, Marília Sampaio, oncologista da AMO, explica que mudanças no estilo de vida ao longo dos últimos anos têm papel importante nesse cenário.

Veja prováveis motivos que podem ter influenciado o aumento:

Alimentação rica em gordura saturada;

Ultraprocessados;

Excesso de açúcar;

Sedentarismo;

Obesidade;

Consumo de álcool;

Tabagismo.

De acordo com a especialista, a informação, prevenção e a detecção precoce são fundamentais para reverter essa tendência.

“Manter hábitos saudáveis, como alimentação equilibrada, prática regular de atividade física, não fumar e evitar o consumo de álcool, reduz o risco", disse Marília.

A oncologista reforça ainda que a realização de exames preventivos e procurar o médico na presença de sintomas são fatores essenciais para combater a doença. Além disso, pessoas com histórico familiar precisam conversar com os médicos sobre estratégias de prevenção e rastreamento precoce.

Quando diagnosticada nos estágios iniciais, a doença apresenta maiores taxas de sucesso no tratamento e menor impacto na qualidade de vida.