Checkup vascular: Entenda a importância e como fazer o seu

Varizes são veias dilatadas nas pernas que ficam maiores do deveriam ser - Foto: Reprodução | Freepik

Com a chegada do inverno, a tendência é que as pessoas diminuam a exposição ao sol e a frequência em lugares como praias e piscinas. Nesse contexto, essa época do ano traz um momento crucial para a realização de check-ups, especialmente no que diz respeito à saúde vascular. Esse exame não se limita à detecção de varizes, mas é fundamental também para o diagnóstico de condições como linfedema e lipedema.

Em entrevista ao Portal A TARDE, o Dr. Ronald Fidelis, cirurgião vacular e angiologista, explica que varizes são veias dilatadas nas pernas que ficam maiores do deveriam ser e não promovem a circulação sanguí de maneira correta.

"No início dessas veias que são muito grandes, muito laceadas, dilatadas, o sangue passa lentamente por elas até o momento que o sangue chega a inverter a sua direção. Em vez de subir do pé em direção ao coração tem um refluxo ao contrário. Com isso, com essa lentidão e com este refluxo o sangue fica acumulado nas pernas gerando queimação, câimbras, inchaço, cansaço, dor, escurecimento da pele, especialmente no tornozelo, e até feridas. Quando não são tratadas há tempos", descreve o profissional.

O cirurgião vacular explica também que, embora varizes sejam frequentemente associadas aos check-ups vasculares, esses exames são essenciais para identificar uma gama mais ampla de condições que afetam o sistema circulatório e linfático.

“É feito com a visão da trombose, com a visão da aterosclerose, com a visão da presença potencial de aneurismas arteriais ou venosos. O check-up também é realizado com doenças como linfedema, lipedema que também são bastante frequentes no dia a dia. O check-up vascular não é só para vasinhos de varizes, ele tem um alcance e uma dimensão muito maior. Todas as doenças vasculares potenciais arteriais, venosas e linfáticas são consideradas e um completo deve contemplar testes que avaliem a presença de todas elas", destaca o médico.



O inverno é uma estação em que a pele fica menos exposta e, consequentemente, recebe menos incidência solar. De acordo com Dr. Ronald, o tratamento para varizes é feito em sessões e pode causar irritação na pele, por isso, é importante evitar o contato com o sol.



"Quando se faz um tratamento, mesmo com laser, que é a maneira mais moderna de tratar varizes, é feito em sessões. Existe uma certa irritação da pele, uma certa vermelhidão, que é um processo inflamatório natural do tratamento. Então, poder fazer esse tipo de tratamento em um momento em que o contato com o sol é mais fácil de ser evitado. Mas é claro que pode tratar varizes em qualquer época do ano", pontua o angiologista.

O tratamento com ênfase nas varizes necessita de um planejamento adequado. Segundo Dr. Ronald, inicialmente o paciente precisa fazer uma consulta e uma ultrassonografia vascular.

Dr. Ronald Fidelis, cirurgião vacular e angiologista | Foto: Divulgação

"Uma vez que foram detectadas, quantificadas, mensuradas todas as varizes, inicia-se o tratamento propriamente dito. Hoje ele é feito principalmente através de técnicas mais modernas, laser ou aplicação de espuma. A injeção tradicional ainda é bastante útil, mas não é o único tratamento e a combinação de todos esses tratamentos é que traz os resultados mais rápido, mais confortáveis e seguros. O objetivo é fazer com que veias que são varizes e os vasinhos tão incômodos simplesmente deixem de existir", completa o médico.

Como evitar varizes

Dr. Ronald explica que boa parte da origem das varizes é genética e, por isso, o componente hereditário na doença é importante. Além disso, é importante avaliar sedentarismo, sobrepeso, uso de hormônios indevidamente indicados, hábito de fumar, alimentação inflamátoria, entre outros.

"São hábitos que no seu conjunto agridem o sistema circulatório podendo se somar a genética de varizes e da Assim um resultado de mais varizes mais graves, mais sintomáticas, mais incômodos. Então, é óbvio que a genética nós não conseguimos mudar, mas os hábitos sim. Para evitar surgimento de novas varizes, recomendamos exercícios físicos regulares, controle do peso, alimentação equilibrada, principalmente baseada em vegetai, com uma boa hidratação em paralelo, sono de qualidade.

O cirurgião pontua ainda que as varizes tratadas não voltam, mas outras podem aparecer caso não o paciente não tenha os devidos cuidados recomendados. "As varizes que existem naquele momento em que você fez o seu planejamento, diagnóstico e executou o tratamento com o seu angiologista, essas veias que desapareceram não voltam nunca mais. O que pode acontecer são veias que são saudáveis, naquele momento, se tornarem novas varizes no futuro. Para isso, um acompanhamento semestral, anual ou bianual, dependendo da força da genética, pode impedir que novas veias virem varizes grande. Então é tratar de maneira completa, adequada, depois fazer esse segmento com o profissional angiologista, cirurgião vascular da sua confiança", completa.