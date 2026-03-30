Chocolate é o novo aliado contra pressão alta; entenda

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O chocolate possui propriedades boas para a saúde - Foto: Ilustrativa | Freepik

Engana-se quem pensa que o chocolate é apenas um docinho gostoso. A iguaria, que aumenta seu consumo durante o fim de semana de Páscoa, pode auxiliar no combate a algumas doenças sérias, como hipertensão e trombose.

De acordo com um estudo publicado na revista Nature, a versão amarga do doce tem ação vasodilatadora, pois possui alta concentração de cacaus, o que auxilia na função vascular do corpo e consequentemente reduz a pressão.

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O cacau também evita que as plaquetas do sangue grudem, prevenindo a formação de coágulos e consequentemente evitando a trombose, que é uma condição formada pelo entupimento de uma das veias do corpo.

Consumo consciente

Apesar de fazer bem para a saúde, o consumo do chocolate amargo deve ser moderado, pois ele é fonte de gordura e rico em calorias. Médicos recomendam que os pacientes comam cerca de 30g diariamente.