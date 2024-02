Curso de Oncologia e Reconstrução Mamária é oferecido em Salvador | A TARDE

O Hospital Aristides Maltez (HAM), referência no tratamento de câncer na Bahia, em parceria com a Sociedade Brasileira de Mastologia (SBM) anuncia a realização de um curso especializado em Oncoplastia e Reconstrução Mamária, visando capacitar profissionais de saúde de todo o Brasil. O programa é composto por 11 módulos ao longo do ano, e espera beneficiar mais de 99 pacientes. Ao todo serão 12 vagas para os profissionais

A iniciativa surge em resposta à baixa taxa de reconstrução mamária pelo Sistema Único de Saúde (SUS), atualmente em apenas 30%, e pretende não apenas aprimorar as habilidades dos profissionais mas também melhorar significativamente a qualidade de vida e os resultados estéticos das pacientes.

A Dra. Ana Cláudia Imbassahy, chefe do Serviço de Mastologia do hospital, esclarece que a oncoplastia é um conjunto de técnicas cirúrgicas que visam, além de eliminar o câncer com segurança oncológica, proporcionar um resultado estético satisfatório às pacientes, garantindo a simetria entre as mamas e a reconstrução para aquelas que passaram por mastectomia.

“Nossa meta é formar especialistas altamente qualificados para oferecer o melhor tratamento possível às nossas pacientes, restaurando não apenas seu bem-estar físico mas também sua autoestima”, enfatiza.

Para participar do curso de Oncoplastia e Reconstrução Mamária, o profissional precisa ser um mastologista ou cirurgião plástico interessado em aprimorar suas habilidades nas técnicas de reconstrução mamária.

“Nosso ambulatório já é reconhecido por sua excelência em oncoplastia mamária. Com este curso, aumentaremos ainda mais o número de cirurgias reconstrutivas realizadas, beneficiando não só as pacientes em tratamento mas também aquelas que já concluíram e desejam passar pela reconstrução.” exalta a chefe do setor.

Os critérios para pacientes que desejam participar dos procedimentos incluem uma avaliação médica para determinar a elegibilidade. Essa avaliação é crucial, especialmente para aqueles com diagnóstico recente de câncer de mama ou que tenham passado por mastectomias no passado.

A Nilma Moreira realizou o procedimento em 2020 e revela que foi um susto receber a notícia da mastectomia. “Perder a mama é difícil para qualquer mulher. Mas junto com essa notícia, veio o alívio de saber que faria a reconstrução imediatamente.”, conta.

“Eu fiz a cirurgia, fiz a reconstrução mamária, coloquei a prótese, tive todo o porto operatório, meu porto operatório foi super tranquilo, não teve nenhuma intercorrência, minha cicatrização foi ok”, explica ela.

Apesar da recuperação de Moreira ter sido de forma tranquila, o pós-operatório da mastectomia envolve cuidados essenciais para garantir a recuperação adequada. Desde a administração de analgésicos para alívio da dor até a manutenção do dreno por até duas semanas, troca de curativos, e uso contínuo de sutiã pós-cirúrgico, são medidas cruciais para uma recuperação bem-sucedida.

Além disso, exercícios simples, como levantar o braço e abrir e fechar os cotovelos, são recomendados desde o primeiro dia, com possível apoio de fisioterapeutas. Além disso, o uso de antibióticos, anti-coagulantes e uma dieta hiperproteica são considerados após cirurgias reconstrutoras.

“Hoje, após a cirurgia, posso usar qualquer roupa e me sentir linda e confiante, algo que seria diferente se não tivesse feito a reconstrução”, conta Nilma sobre os resultados após a reconstrução.

O mastologista Paulus Fabrício Ramos, da SBM, explica que como funcionará o curso modular, que terá início no dia 29 de fevereiro. “O curso ocorre uma vez por mês, especificamente em uma quinta-feira, sexta-feira e sábado. Ele é dividido em 11 módulos, e a conclusão bem-sucedida de todos os módulos capacita o aluno para realizar procedimentos de reconstrução mamária. O curso é teórico e prático, com a presença de professores nacionais e internacionais”, inicia.

Os módulos do curso abrangem diversas técnicas cirúrgicas voltadas para a reconstrução mamária. O primeiro módulo inicia com uma introdução à reconstrução mamária em oncoplastia. Posteriormente, os módulos abordam conteúdos técnicos específicos como reconstruções com próteses e cirurgias conservadoras. “ A gente vai fazer com a parte reconstruções de próteses uma parte de cirurgias conservador cirurgias de simetrização das mamas. Quando apenas uma das mamas se recupera, Vai fazer uma técnica lá pra poder deixar a mama mais parecida com a outra”, explica Paulus.

Os interessados devem acessar o site da SBM. conferir o edital e realizar a sua pré-incrição pelo e-mail: [email protected]. São 12 vagas. Mais informações pelo WhatsApp: (21) 97271-0192.