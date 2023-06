Dengue: vacina deve ser disponibilizada no SUS em até 1 ano e meio

Como forma de reforçar o combate à dengue no Brasil, o Ministério da Saúde (MS) informou que a vacina contra a doença deve ser disponibilizada pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em até um ano e meio. A informação foi divulgada por Daniel Ramos, da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do MS, em debate na Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados na terça-feira, 6.

"Por conta dos trâmites de importação de um lote inicial, mas também de trazer essa tecnologia para Bio-manguinhos e a Fiocruz poderem produzir no Brasil", antecipou.

Na ocasião, além da novidade, ele pontuou o aumento dos casos no país. Em 2023, já foram registrados mais de 1,3 milhão de casos prováveis de dengue no Brasil, com 596 mortes confirmadas e 428 em investigação. As regiões mais afetadas são Centro-Oeste e Sudeste.

Ramos ainda apontou que, em 1995, apenas 31,4% dos municípios estavam infestados pelo mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, da chikungunya e da zika; em 2021, a infestação atingiu 89,9% das cidades.

O imunizante foi aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em março. Entretanto, o representante do Ministério da Saúde reiterou que ainda levará um tempo para disponibilizar a vacina para a população.

"A gente aguarda o posicionamento oficial da OMS [Organização Mundial da Saúde], que deve sair em setembro", explicou.