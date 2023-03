Encontros Oncologia D’Or debate sobre terapia alternativa no câncer

Aconteceu nesta quarta-feira, 1, uma reunião online realizada pela Oncologia D'Or Regional BA, focada na produção de conhecimento para pacientes na luta contra o câncer.

A edição deste ano do evento 'Terapia alternativa e câncer. Onde estamos?' teve como convidados o diretor do Hospital Aliança Dr. Raymundo Paraná e a oncologista clínica Dra. Renata Cangussu. A coordenação foi de responsabilidade da oncologista clínica Dra. Samira Mascarenhas.

O principal objetivo do evento, que começou às 18h desta quarta, foi esclarecer as dúvidas dos pacientes e familiares a respeito do câncer.

"Ele (O evento) tem o objetivo de conversar com pacientes e familiares a respeito de dúvidas do dia a dia. A gente falou das terapias alternativas. Tem sido uma preocupação mundial. O câncer é uma doença que traz um apelo muito grande, as pessoas ficam muito preocupadas e estão diante de um quadro em que o novo existe, então eles desconhecem o que está acontecendo e começam a recorrer à terapias alternativas", detalhou a Dra. Samira Mascarenhas.

Reunião online teve o objetivo de produzir conhecimento para pacientes na luta contra o câncer | Foto: Reprodução