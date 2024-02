Entenda o que é estafa, problema que levou Lázaro Ramos ao hospital | A TARDE

Levado às pressas ao hospital, após desmaiar em casa e ser socorrido pela esposa, Taís Araújo, o ator Lázaro Ramos foi diagnosticado com estafa, esgotamento físico ou mental que leva à sensação de cansaço ou fraqueza constante em adultos e crianças.

A estafa pode ser provocada por fatores comportamentais, de saúde e psicológicos, como privação do sono, sedentarismo, alimentação inadequada, anemia, apneia do sono, estresse, ansiedade, depressão e uso de medicamentos.

A estafa também pode ser provocada pela carga intensa de trabalho ou turnos em horários noturnos.

O diagnóstico pode ser feito por um médico clínico geral ou psiquiatra com avaliação dos sintomas, exames físicos, de laboratório, avaliação do histórico de saúde e do estilo de vida.

Veja quais os sintomas da estafa:

Cansaço mental;

Cansaço físico;

Dores no corpo;

Fraqueza muscular;

Dor de cabeça;

Visão embaçada;

Irritabilidade e mau humor;

Insônia ou sono em excesso;

Problemas de memória;

Perda do apetite;

Palpitações;Desânimo;

Dificuldades de concentração;

Baixa libido e Tristeza e angústia.

Ao identificar os sintomas, o paciente deve procurar orientação médica para evitar que o quadro se agrave. O tratamento inclui mudanças no estilo de vida, psicoterapia e uso de medicamentos, em alguns casos.