Estudantes fazem triagem para identificar escoliose em jovens

De acordo com dados da Organização Mundial de Saúde, cerca de 6 milhões de brasileiros têm uma curvatura significativa de escoliose. - Foto: Reprodução | Freepik

Os alunos do curso de fisioterapia da faculdade Unijorge vai fazer uma ação, nesta sexta-feira (21), no Salvador Norte Shopping, onde vai vai haver uma triagem e identificação de crianças e adolescentes com escoliose. O atendimento será realizado das 9h às 18h, no Espaço Cidadania, no térreo.

A ação tem por objetivo identificar casos da doença em crianças a partir de 10 anos e fazer orientação sobre os tratamentos específicos para a condição e sobre a prevenção de alterações posturais. De acordo com dados da Organização Mundial de Saúde, cerca de 6 milhões de brasileiros têm uma curvatura significativa de escoliose.

A escoliose estrutural é dividida em diferentes tipos dependendo de suas causas, sendo as principais: congênita, neuromuscular, idiopática e traumática. O tratamento da doença depende de vários fatores. São considerados a idade do paciente, grau e padrão da curvatura, intensidade da dor e quanto o paciente ainda crescerá. Entre os tratamentos mais comuns estão o tratamento fisioterapêutico, o uso de coletes e cirurgia.

Instituto de Saúde

O Instituto de Saúde da Unijorge, por meio do Curso de Fisioterapia, oferece atendimentos para escoliose ao longo do ano, no Campus Paralela. Alunos, com orientação de professores, realizam avaliações dos pacientes e de exames de radiografia da coluna, para indicação de tratamento fisioterapêutico específico para cada caso, conforme as diretrizes da Sociedade Internacional de Escoliose. Para consulta, é necessário fazer agendamento prévio pelo número de WhatsApp (71) 99611-6919, preencher o formulário e aguardar a confirmação.