Estudo aponta que Ozempic reduz vontade de beber; saiba detalhes

Participantes da pesquisa consumiram álcool por 2 horas - Foto: Reprodução | Freepik

Um estudo publicado na JAMA Psychiatry aponta que a semaglutida, medicamento utilizado no tratamento do diabetes tipo 2 e da obesidade, presente nas marcas Ozempic e Wegovy, pode auxiliar na redução do consumo de álcool.

A pesquisa foi realizada com 48 adultos diagnosticados com transtorno do uso de álcool, que não estavam em tratamento. Uma semana antes da primeira aplicação, os participantes consumiram suas bebidas alcoólicas preferidas por um período de duas horas em um ambiente laboratorial controlado.

Em seguida, foram divididos aleatoriamente em dois grupos: um recebeu injeções semanais de Ozempic, enquanto o outro recebeu placebo, durante um período de nove semanas. Os resultados apontam que aqueles que usaram a semaglutida consumiram menores quantidades de álcool após o tratamento.

Além disso, o estudo indica que a semaglutida reduziu o desejo por bebidas alcoólicas, diminuiu a média de consumo diário e levou a uma redução significativa nos episódios de consumo excessivo.