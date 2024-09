Exames de mamografia gratuitos são oferecidos em Salvador; veja como se cadastrar

O cadastramento já está disponível e permanecerá até o preenchimento das vagas - Foto: Leonardo Rattes

A capital baiana vai receber a oferta de exames de mamografia gratuitos para mulheres em situação de vulnerabilidade social. A proposta é uma iniciativa da Dasa, por meio do laboratório Image, em parceria com a ONG Américas Amigas. O atendimento será realizado mediante agendamento prévio, realizado no site da ONG.

O cadastramento já está disponível e permanecerá até o preenchimento das vagas.

Para serem beneficiadas pela ação, as mulheres devem preencher alguns critérios médicos e sociais. As interessadas devem ter idade acima de 40 anos, ou histórico de câncer de mama em parente de primeiro grau (mãe/pai/irmã/irmão/filha/filho) com diagnóstico da doença antes dos 50 anos, câncer de mama bilateral ou câncer de ovário em qualquer idade. A paciente não pode ter prótese mamária estética. Quem apresentar nódulo ou caroço na mama ou axila também terá preferência do agendamento.



No que diz respeito ao critério social, terão preferência mulheres inscritas no Cadastro Único (CadÚnico), ou seja, precisam ser beneficiárias de algum auxílio dos governos federal, estadual ou municipal.

De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (Inca), no Brasil, excluídos os tumores de pele não melanoma, o câncer de mama é o mais incidente em mulheres de todas as regiões. Para cada ano do triênio 2023-2025, foram estimados 73.610 casos novos, o que representa uma taxa de incidência de 41,89 casos por 100 mil mulheres. Ainda segundo estimativas do INCA, neste mesmo triênio são esperados 15.690 novos casos de câncer de mama no Nordeste, 4.230, na Bahia e 1.340 em Salvador.