Brasil desencoraja viagens para Líbano e Israel após bombardeios

O Itamaraty disse estar acompanhando, “com grave preocupação”, a escalada de tensões observada - Foto: ANWAR AMRO / AFP

O Brasil alertou neste domingo, 25, sobre as tensões envolvendo os países orientais do Líbano e de Israel, e afirmou que desencoraja “fortemente” viagens para a região. Ontem, o exército israelense bombardeou o sul do Líbano após identificar planos para uma ofensiva do grupo extremista Hezbollah contra o país e o grupo extremista respondeu ao ataque.

O Itamaraty disse estar acompanhando, “com grave preocupação”, a escalada de tensões observada, e que “conclama todas as partes envolvidas a exercerem máxima contenção, a fim de evitar a intensificação de hostilidades na região e o alastramento do conflito para o restante do Oriente Médio”, disse em nota publicada através do Ministério de Relações Internacionais.

No domingo, após o bombardeio pelas Forças Armadas israelense, Hezbollah afirmou ter iniciado a "primeira fase" de um grande ataque contra Israel, disparando 320 foguetes e drones, atingindo 11 locais militares do país. Com isso, o ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, decretou um estado de emergência de 48 horas em todo o país, começando às 6h da manhã deste domingo. Voos também foram suspensos no aeroporto de Tel Aviv.

Pelo menos três pessoas foram mortas no Líbano, e um soldado israelense morreu depois de ser atingido por estilhaços de um míssil.