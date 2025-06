Fruta amada na Bahia é altamente nutritiva; saiba por que consumir

Fruta famosa na Bahia é muito nutritiva - Foto: Divulgação

A recomendação pela Organização Mundial da Saúde, OMS, é que seja consumido, pelo menos, 400 gramas de frutas e vegetais por dia, que resulta em duas a três porções. Porém, uma fruta nativa do Brasil que está fora das mais consumidas e é extremamente nutritiva, o Umbu.

Apesar de muito conhecido na Bahia, o Umbu não tem essa mesma dimensão no restante do Brasil, e o que poucos sabem é que ele é rico em vitaminas A, C e do complexo B, além de minerais como ferro e cálcio. Além disso, a fruta ainda traz benefícios à saúde e tem um potencial na prevenção de doenças.

Além de aumentar a imunidade, o Umbu possui ação anti-inflamatória, ajuda na saúde dos ossos e age como um escudo para vários distúrbios metabólicos, já que seus nutrientes não agem somente na defesa do organismo, mas também operam na manutenção e regeneração celular.

Outras frutas aliadas do organismo

Mesmo o Umbu sendo um grande aliado, frutas cítricas seguem sendo indispensáveis. Uma das indispensáveis seria o limão-seciliano, já que ele conta com uma alta densidade de macronutrientes, mesmo que em pequenas quantidades.

Entre os principais compostos, estão a vitamina C e os flavonoides, antioxidantes naturais que auxiliam na digestão, na absorção de ferro e na prevenção de doenças cardiovasculares.

Já o limão-tahiti, mais comum no Brasil, também é bom, porém ele possui uma quantidade de nutrientes menor que seu “irmão”.

Mesmo sendo boas, frutas devem ser balanceadas

Apesar de vários pontos positivos, tudo em excesso é demais, e com as frutas isso não é diferente, podendo gerar efeitos colaterais.

O principal motivo se dá por conta da frutose, açúcar natural gerado pelas frutas, que, se ingerido em altas quantidades, aumenta o nível de glicose na corrente sanguínea, causa um ganho no peso e pode gerar problemas para o fígado.

Com isso, o recomendado é que o consumo de frutas seja controlado, variando quais frutas são ingeridas, distribuí-las ao longo do dia, priorizar as versões in natura, com casca e fibras. Frutas como goiaba, kiwi, abacate, morango, caqui e melão também são ótimas escolhas, desde que dentro de um plano alimentar balanceado.