GRAYSEXUALIDADE
Graysexual: entenda sexualidade em que os desejos só surgem as vezes
Embora não seja um conceito novo, a discussão ganhou força sobretudo entre a Geração Z
Por Leilane Teixeira
A sexualidade humana não se resume a extremos. Entre quem nunca sente atração sexual e aqueles que a experimentam de forma constante, existe um espaço intermediário: a graysexualidade.
O termo, cada vez mais discutido nas redes sociais, descreve pessoas que sentem desejo sexual, mas em situações específicas, raramente ou de maneira irregular.
O que é?
O nome vem do inglês gray (“cinza”), referência ao espectro que se posiciona entre o preto e o branco. A vivência pode variar. Há quem passe meses sem sentir atração e, de repente, encontre alguém que desperte esse interesse. Outros só percebem desejo quando existe uma forte ligação emocional.
Também é comum relatar períodos em que a atração “desaparece” e depois retorna, sem um padrão definido.
Comparando com outras definições:
- Assexualidade: ausência de atração sexual;
- Demissexualidade: desejo apenas mediante vínculo emocional profundo;
- Graysexualidade: atração rara, inconsistente ou dependente de circunstâncias específicas.
Debate em ascensão
Embora não seja um conceito novo, a discussão ganhou força sobretudo entre a Geração Z, que encontrou nas plataformas digitais, como TikTok e Reddit, um espaço para compartilhar experiências. Muitos jovens relatam que sempre se sentiram “fora da curva” em relação a colegas, até descobrirem um termo que traduz suas vivências.
Esse reconhecimento tem impacto direto na autoestima. Para alguns, encontrar a definição é comparável a colocar um óculos novo e enxergar com clareza situações que antes geravam confusão ou sofrimento.
Leia Também:
Relações e desafios
Ser graysexual não significa abrir mão de relacionamentos. Pessoas que se identificam dessa forma podem viver vínculos românticos e sexuais satisfatórios, desde que exista diálogo para alinhar expectativas. A comunicação sobre o ritmo do desejo e a importância de outras formas de intimidade costuma ser central para evitar frustrações.
Quebra de estigmas
Durante muito tempo, a atração sexual considerada “rara” foi vista como tabu, confundida com frigidez ou falta de interesse. Hoje, a graysexualidade ajuda a desconstruir estereótipos e reforça a ideia de que a sexualidade é múltipla, não se encaixando em caixinhas fixas.
No fim, a graysexualidade reforça uma lição: não existe apenas um jeito de viver o desejo sexual. Para alguns, ele surge com intensidade; para outros, em momentos
10 pontos para esclarecer
- Você sente atração sexual, mas raramente
- O desejo aparece em situações específicas
- Você já achou “estranho” não sentir desejo como os outros
- Você pode passar longos períodos sem sentir atração nenhuma
- A atração pode ser inconstante. Às vezes você sente, às vezes não
- Você não se encaixa totalmente na assexualidade
- Também não se identifica totalmente com a alossexualidade
- Você já se identificou com termos como “demissexual”
- O sexo pode não ser prioridade em seus relacionamentos
- O termo “tons de cinza” parece descrever sua experiência
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes