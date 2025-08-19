Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SAÚDE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

GRAYSEXUALIDADE

Graysexual: entenda sexualidade em que os desejos só surgem as vezes

Embora não seja um conceito novo, a discussão ganhou força sobretudo entre a Geração Z

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

19/08/2025 - 19:08 h
Ser graysexual não significa abrir mão de relacionamentos
Ser graysexual não significa abrir mão de relacionamentos -

A sexualidade humana não se resume a extremos. Entre quem nunca sente atração sexual e aqueles que a experimentam de forma constante, existe um espaço intermediário: a graysexualidade.

O termo, cada vez mais discutido nas redes sociais, descreve pessoas que sentem desejo sexual, mas em situações específicas, raramente ou de maneira irregular.

Tudo sobre Saúde em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O que é?

O nome vem do inglês gray (“cinza”), referência ao espectro que se posiciona entre o preto e o branco. A vivência pode variar. Há quem passe meses sem sentir atração e, de repente, encontre alguém que desperte esse interesse. Outros só percebem desejo quando existe uma forte ligação emocional.

Também é comum relatar períodos em que a atração “desaparece” e depois retorna, sem um padrão definido.

Comparando com outras definições:

  • Assexualidade: ausência de atração sexual;
  • Demissexualidade: desejo apenas mediante vínculo emocional profundo;
  • Graysexualidade: atração rara, inconsistente ou dependente de circunstâncias específicas.

Debate em ascensão

Embora não seja um conceito novo, a discussão ganhou força sobretudo entre a Geração Z, que encontrou nas plataformas digitais, como TikTok e Reddit, um espaço para compartilhar experiências. Muitos jovens relatam que sempre se sentiram “fora da curva” em relação a colegas, até descobrirem um termo que traduz suas vivências.

Esse reconhecimento tem impacto direto na autoestima. Para alguns, encontrar a definição é comparável a colocar um óculos novo e enxergar com clareza situações que antes geravam confusão ou sofrimento.

Leia Também:

Fim do papanicolau? SUS troca troca exame por teste de DNA; entenda
Covid-19: pandemia que marcou a história gera cicatrizes até hoje
Uso indiscriminado de testosterona em mulheres preocupa especialistas

Relações e desafios

Ser graysexual não significa abrir mão de relacionamentos. Pessoas que se identificam dessa forma podem viver vínculos românticos e sexuais satisfatórios, desde que exista diálogo para alinhar expectativas. A comunicação sobre o ritmo do desejo e a importância de outras formas de intimidade costuma ser central para evitar frustrações.

Quebra de estigmas

Durante muito tempo, a atração sexual considerada “rara” foi vista como tabu, confundida com frigidez ou falta de interesse. Hoje, a graysexualidade ajuda a desconstruir estereótipos e reforça a ideia de que a sexualidade é múltipla, não se encaixando em caixinhas fixas.

No fim, a graysexualidade reforça uma lição: não existe apenas um jeito de viver o desejo sexual. Para alguns, ele surge com intensidade; para outros, em momentos

10 pontos para esclarecer

  1. Você sente atração sexual, mas raramente
  2. O desejo aparece em situações específicas
  3. Você já achou “estranho” não sentir desejo como os outros
  4. Você pode passar longos períodos sem sentir atração nenhuma
  5. A atração pode ser inconstante. Às vezes você sente, às vezes não
  6. Você não se encaixa totalmente na assexualidade
  7. Também não se identifica totalmente com a alossexualidade
  8. Você já se identificou com termos como “demissexual”
  9. O sexo pode não ser prioridade em seus relacionamentos
  10. O termo “tons de cinza” parece descrever sua experiência

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Comportamento Diversidade geraçãoz graysexualidade identidade Relacionamentos sexualidade

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ser graysexual não significa abrir mão de relacionamentos
Play

Covid 5 anos: profissionais de saúde relembram desafios da pandemia

Ser graysexual não significa abrir mão de relacionamentos
Play

Covid: a luta de uma mãe que sofre com sequelas da doença

Ser graysexual não significa abrir mão de relacionamentos
Play

Botulismo na Bahia: o que se sabe sobre mortes e casos

Ser graysexual não significa abrir mão de relacionamentos
Play

Menina de 9 anos convive com a AME na luta por uma vida normal: "Supera Expectativas"

x