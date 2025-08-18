Covid-19: pandemia que marcou a história gera cicatrizes até hoje

Covid-19 ainda gera complicações após cinco anos - Foto: Leonardo Rattes / Saúde GovBA

A pandemia de Covid-19 iniciada no ano de 2020 marcou a história do mundo deixando mais de 7 milhões de vítimas ao redor do globo. Além dessas, as que sobreviveram ainda ficaram com sequelas do momento, mesmo em pessoas que nunca receberam o diagnóstico positivo.

“A pandemia causou danos cerebrais, combinando estresse psicossocial crônico aos efeitos diretos do vírus, resultando em um envelhecimento cerebral acelerado para parte significativa da população”, explica o neurologista que atua com medicina integrativa, Dr. Italo Almeida.

O coronavírus foi mortal sem a imunização correta, e aos que foram infectados e sobreviveram, sequelas foram instauradas no corpo e na mente. Alguns sintomas surgiram meses ou até anos após a infecção, alguns deles são:

Redução do volume cerebral;

Falhas de memória;

Dificuldade de concentração e lentidão no raciocínio.

O diretor médico da clínica Neuro Integrada, Dr. Italo Almeida aponta que a recuperação das sequelas da Covid-19 precisa de um olhar amplo e integrativo.

“O cérebro é um órgão como qualquer outro e sofre diretamente os efeitos da doença. Por isso, sono reparador, relações afetivas saudáveis, conexões sociais, alimentação anti-inflamatória, rica em frutas, folhas, ômega 3 e magnésio, além de atividade física regular e redução do consumo de álcool, são fatores essenciais para reduzir a neuroinflamação e amenizar as consequências do Coronavírus”, ressalta o médico.

As sequelas, porém, não ficaram restritas somente ao sistema nervoso, mas pessoas obesas, cardíacas ou com problemas respiratórios, que ficaram mais suscetíveis a grandes complicações.

De acordo com o especialista, existem indícios que pacientes que enfrentaram a Covid-19 possuem um maior risco de desenvolver Alzheimer por causa da redução do volume cerebral provocada pelo vírus.

Saúde mental

Não só na parte física ficaram os danos, mas o lado emocional também foi muito afetado. A pandemia trouxe à tona diagnósticos como ansiedade, depressão e distúrbios do sono, fazendo com que muitas pessoas buscassem, pela primeira vez, ajuda psicológica.

“Não é só o corpo que precisa de cuidados. As emoções também demandam acolhimento e tratamento para que possamos superar as marcas deixadas por esse período”, pontua o neurologista.

Para o Dr. Italo, entender as sequelas da Covid-19 também é um passo para prevenir outras doenças. Ele ressalta que a pandemia deixou uma clara mensagem: cuidar da saúde de forma integral é indispensável.

“A medicina integrativa nos ensina que corpo e mente não podem ser tratados separadamente. O investimento em hábitos saudáveis e no equilíbrio emocional é a melhor ferramenta que temos para reduzir o impacto de crises de saúde – presentes e futuras”, conclui o especialista em medicina do estilo de vida.