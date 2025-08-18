Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SAÚDE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SAÚDE

Covid-19: pandemia que marcou a história gera cicatrizes até hoje

Especialista diz que a recuperação das pessoas que sofreram da Covid-19 deve ter um olhar amplo e integrativo

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

18/08/2025 - 17:03 h | Atualizada em 18/08/2025 - 18:32
Covid-19 ainda gera complicações após cinco anos
Covid-19 ainda gera complicações após cinco anos -

A pandemia de Covid-19 iniciada no ano de 2020 marcou a história do mundo deixando mais de 7 milhões de vítimas ao redor do globo. Além dessas, as que sobreviveram ainda ficaram com sequelas do momento, mesmo em pessoas que nunca receberam o diagnóstico positivo.

“A pandemia causou danos cerebrais, combinando estresse psicossocial crônico aos efeitos diretos do vírus, resultando em um envelhecimento cerebral acelerado para parte significativa da população”, explica o neurologista que atua com medicina integrativa, Dr. Italo Almeida.

Tudo sobre Saúde em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O coronavírus foi mortal sem a imunização correta, e aos que foram infectados e sobreviveram, sequelas foram instauradas no corpo e na mente. Alguns sintomas surgiram meses ou até anos após a infecção, alguns deles são:

  • Redução do volume cerebral;
  • Falhas de memória;
  • Dificuldade de concentração e lentidão no raciocínio.

O diretor médico da clínica Neuro Integrada, Dr. Italo Almeida aponta que a recuperação das sequelas da Covid-19 precisa de um olhar amplo e integrativo.

“O cérebro é um órgão como qualquer outro e sofre diretamente os efeitos da doença. Por isso, sono reparador, relações afetivas saudáveis, conexões sociais, alimentação anti-inflamatória, rica em frutas, folhas, ômega 3 e magnésio, além de atividade física regular e redução do consumo de álcool, são fatores essenciais para reduzir a neuroinflamação e amenizar as consequências do Coronavírus”, ressalta o médico.

Leia Também:

Uso indiscriminado de testosterona em mulheres preocupa especialistas
Bahia Meeting terá edição dedicada à saúde e nomes da medicina
Rede suspeita de vender remédio falsificado para câncer é desarticulada

As sequelas, porém, não ficaram restritas somente ao sistema nervoso, mas pessoas obesas, cardíacas ou com problemas respiratórios, que ficaram mais suscetíveis a grandes complicações.

De acordo com o especialista, existem indícios que pacientes que enfrentaram a Covid-19 possuem um maior risco de desenvolver Alzheimer por causa da redução do volume cerebral provocada pelo vírus.

Saúde mental

Não só na parte física ficaram os danos, mas o lado emocional também foi muito afetado. A pandemia trouxe à tona diagnósticos como ansiedade, depressão e distúrbios do sono, fazendo com que muitas pessoas buscassem, pela primeira vez, ajuda psicológica.

“Não é só o corpo que precisa de cuidados. As emoções também demandam acolhimento e tratamento para que possamos superar as marcas deixadas por esse período”, pontua o neurologista.

Para o Dr. Italo, entender as sequelas da Covid-19 também é um passo para prevenir outras doenças. Ele ressalta que a pandemia deixou uma clara mensagem: cuidar da saúde de forma integral é indispensável.

“A medicina integrativa nos ensina que corpo e mente não podem ser tratados separadamente. O investimento em hábitos saudáveis e no equilíbrio emocional é a melhor ferramenta que temos para reduzir o impacto de crises de saúde – presentes e futuras”, conclui o especialista em medicina do estilo de vida.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Covid-19 saúde mental

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Covid-19 ainda gera complicações após cinco anos
Play

Covid 5 anos: profissionais de saúde relembram desafios da pandemia

Covid-19 ainda gera complicações após cinco anos
Play

Covid: a luta de uma mãe que sofre com sequelas da doença

Covid-19 ainda gera complicações após cinco anos
Play

Botulismo na Bahia: o que se sabe sobre mortes e casos

Covid-19 ainda gera complicações após cinco anos
Play

Menina de 9 anos convive com a AME na luta por uma vida normal: "Supera Expectativas"

x