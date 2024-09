Gripe aviária: EUA têm primeiro caso sem contato direto com animal

Até agora, os Estados Unidos contabilizam 14 casos de gripe aviária (H5N1) - Foto: Cesar Augusto Chirosa | Wikimedia

Autoridades dos Estados Unidos anunciaram na última sexta-feira, 6, o primeiro caso de gripe aviária no país sem exposição direta a animais infectados. O diagnóstico foi feito em um paciente adulto no Missouri, que já enfrentava outros problemas de saúde.



O paciente foi hospitalizado no dia 22 de agosto, recebeu tratamento com antivirais e já se recuperou, tendo recebido alta. A informação foi divulgada pelo CDC (Centros de Controle e Prevenção de Doenças) e o Departamento de Saúde e Serviços para Idosos do Missouri.

Até agora, os Estados Unidos contabilizam 14 casos de gripe aviária (H5N1), mas este é o primeiro em que o paciente não teve contato com animais.

Segundo o departamento de saúde do Missouri, não houve registros de infecção por H5N1 em gado leiteiro no estado, embora algumas ocorrências tenham sido notificadas em aves selvagens e aviários comerciais ou domésticos.

Os casos anteriores no país, desde o primeiro em 2022, foram identificados entre trabalhadores do setor agrícola.