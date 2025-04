Gripe: vacina de alta dose conta com quadrivalente pra proteger idosos de complicações

Cantor e apresentador Ronnie Von, 80 anos, é o embaixador da campanha - Foto: Junior Rosa/Divulgação

A cada cinco idosos hospitalizados por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) causada pela influenza, um morre. O dado alarmante, divulgado pelo SIVEP-Gripe, reforça a gravidade da doença, que registrou um aumento de 189% nas internações em 2024. Diante desse cenário, a Sanofi apresenta a primeira e única vacina quadrivalente de alta dose do mundo, Efluelda®, desenvolvida exclusivamente para idosos com mais de 60 anos. Com quatro vezes mais antígeno do que as vacinas padrão, ela oferece uma proteção significativamente maior contra os casos graves de gripe e suas complicações, como infartos e AVCs.

A vacina quadrivalente de alta dose da Sanofi chega ao Brasil com a promessa de reduzir as hospitalizações e melhorar a saúde da população idosa. "Nosso compromisso é ampliar a proteção da população idosa com inovação científica. Em 12 temporadas de gripe, nossa vacina de alta dose já beneficiou mais de 45 milhões de pessoas no mundo", destaca Guillaume Pierart, General Manager de vacinas da Sanofi.

O cantor e apresentador Ronnie Von, 80 anos, embaixador da campanha, compartilha sua experiência pessoal com a doença e reforça a importância da vacinação: "Eu contraí o H1N1 achando que era apenas uma gripinha. Não me vacinei, e a doença evoluiu para uma broncopneumonia, me mantendo internado por 10 dias na UTI. Agora, com 80 anos, sei da importância da vacina, especialmente para os mais idosos", destacando a necessidade de conscientização e prevenção.

| Foto: Junior Rosa/Divulgação

Estudos indicam que, após uma infecção pelo vírus influenza, o risco de ataque cardíaco aumenta em até dez vezes e o de AVC em oito vezes. Para os idosos, esses riscos persistem mesmo após a recuperação, tornando a vacinação ainda mais crucial. Em 2024, o número de admissões de idosos em UTI devido à influenza subiu 187%, e os óbitos cresceram 157%. Esses dados reforçam a urgência de aumentar a cobertura vacinal, especialmente com a taxa de vacinação entre os idosos caindo para 50%.

A recomendação dos especialistas é clara: vacinar-se salva vidas. A imunização reduz hospitalizações, protege contra complicações graves e desafoga o sistema de saúde. A Sanofi, com a Efluelda®, oferece uma ferramenta essencial para proteger os mais vulneráveis. Quem tem 60 anos ou mais deve procurar um posto de vacinação e garantir sua dose anual.

*O repórter viajou a São Paulo a convite da Tino Comunicação, assessoria de imprensa da empresa global de saúde Sanofi.