Harvard aponta 2 alimentos ​​que aumentam risco de infarto; veja quais

Pesquisadores da Universidade de Harvard (EUA) encontraram evidências de que o consumo de dois tipos de alimentos ultraprocessados pode aumentar o risco de infarto e acidente vascular cerebral (AVC): carnes processadas e bebidas açucaradas ou adoçadas artificialmente.

De acordo com o estudo publicado esta semana na revista The Lancet, os cientistas da Escola de Saúde Pública TH Chan de Harvard monitoraram os dados de cerca de 200 mil pessoas para analisar o risco de doenças cardiovasculares, doenças cardíacas e derrames relacionados ao consumo de alimentos ultraprocessados.

Os participantes estavam cadastrados em três grandes estudos: The NHS Nurses’ Health Study, com 75.735 enfermeiros com idades entre 30 e 55 anos; um segundo estudo com 90.813 enfermeiras mulheres na faixa etária de 25 e 42 anos; e um estudo de acompanhamento com 40.409 homens com idades entre 40 e 75 anos.

Eles responderam a um questionário sobre a frequência com que consumiam dez grupos diferentes de alimentos, incluindo:

Pães e cereais;

Molhos, pastas e condimentos;

Sobremesas e doces embalados;

Salgadinhos embalados;

Bebidas açucaradas;

Carne vermelha processada, aves e peixes;

Pratos prontos para comer ou aquecer;

Sobremesas à base de iogurte/laticínios;

Bebidas destiladas;

Bebidas adoçadas artificialmente.

Os três tipos de ultraprocessados mais populares entre os participantes foram pão e cereais, lanches e sobremesas doces e refeições prontas para consumo.

Os resultados mostraram um risco maior de diagnóstico de doenças cardiovasculares para pessoas que seguiam uma dieta rica em bebidas açucaradas e adoçadas artificialmente. O risco aumentado também foi encontrado entre os que consumiam carnes processadas, como salsichas, bacon e cachorro-quente.

Essas carnes costumam ser preservadas por salga, cura, defumação ou adição de conservantes químicos. O sal presente nelas aumenta a pressão arterial, enquanto a gordura saturada aumenta o colesterol.

Ao contrário do que se imaginava, os pesquisadores descobriram que nem todo alimento ultraprocessado é igual. Os salgadinhos, cereais e sobremesas à base de iogurte/laticínios foram associados a um menor risco de doenças cardíacas. Já os pães e cereais matinais foram associados a um menor risco de derrame.

Os pesquisadores acreditam que os iogurtes que contêm bactérias probióticas ou ácidos graxos, especificamente, podem contribuir para reduzir o risco cardiovascular.

“Reduzir a quantidade de sódio, gorduras saturadas, açúcares adicionados e aditivos não essenciais para a saúde humana, substituindo por em pães integrais, cereais e alguns salgadinhos pode aumentar o valor nutricional da alimentação”, recomendam os autores no artigo científico.