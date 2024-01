Homens têm tendência a ter um bumbum maior em 2024; entenda | A TARDE

Os treinos que têm por objetivo aumentar o tamanho do bumbum têm sido a tendência entre os homens em 2024, de acordo com especialistas. Segundo eles, a procura por treinos que ajudam a deixar os glúteos grandes terá um aumento neste ano.

“Eu definitivamente notei um aumento no número de homens focados nos exercícios para os glúteos recentemente nas academias”, contou Eric Cobb, gerente do grupo fitness Equinox, nos Estados Unidos, ao jornal New York Post. “Costumava-se ver homens focando principalmente no peito, bíceps e abdômen. Agora, os racks de agachamento e outros equipamentos focados nos glúteos estão sendo muito mais usados por eles”, acrescentou.

Outro especialista em força e condicionamento confirma a teoria de Cobb. Segundo o britânico Gareth Sapstead, “mais caras estão buscando desenvolver a força e o tamanho de seus glúteos”. No entanto, ele destacou que os motivos não são apenas estéticos.

“Se você sofre de dor lombar, uma das melhores coisas que você pode fazer é focar no fortalecimento dos glúteos por meio de diferentes exercícios, padrões e amplitude de movimento”, disse à revista Men’s Health.