Hospital do Subúrbio é eleito o quinto melhor hospital público do país

O Hospital do Subúrbio (HS) foi eleito o quinto melhor hospital público do Brasil em um estudo que avaliou 136 estabelecimentos financiados pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A opinião dos próprios pacientes foi um dos critérios utilizados na classificação.

O resultado do processo, que contou com a parceria da Organização Mundial de Saúde (OMS), foi divulgado nesta terça-feira, 8, com o Hospital Estadual Sumaré (SP) em primeiro lugar do ranking. Empatados em segundo lugar aparecem o Hospital Geral de Itapecerica da Serra (SP) e o Hospital Geral Doutor Waldemar Alcântara, de Fortaleza (CE).

A pontuação foi estabelecida com base em critérios como avaliação do público em serviços disponíveis pelo Google Business, além do tempo de certificação de cada instituição e o cálculo de eficiência (produção hospitalar em relação aos recursos financeiros empregados).

As instituições premiadas, hospitais públicos que possuem atendimento 100% financiado pelo SUS, possuem diferentes formatos de gestão e foram bem avaliadas pelos utilizadores, que destacaram a qualidade e segurança proporcionada aos pacientes.