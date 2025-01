Hospital Ortopédico da Bahia implementa novo serviço de hematologia

Bahia é o estado que apresenta a maior incidência de anemia falciforme no país - Foto: Divulgação

O Hospital Ortopédico do Estado da Bahia, unidade pública administrada pelo Einstein, implementou um serviço de hematologia no ambulatório da unidade, para oferecer um cuidado mais personalizado e efetivo para pacientes que apresentam alterações no sangue que estejam ou não relacionadas a determinadas doenças, com previsão de cirurgia.

Após a entrada no ambulatório, os pacientes passam por uma primeira avaliação da equipe multidisciplinar e realizam os exames indicados, incluindo os de sangue, para que, a partir disso, seja definido o melhor tratamento. Os hematologistas “entram em cena” quando são identificadas alterações sanguíneas nesses exames.

Uma patologia já identificada em alguns pacientes tratados no Ortopédico é a anemia falciforme. Isso porque a doença genética - caracterizada por uma mutação no gene que produz a hemoglobina, que é responsável por transportar oxigênio dos pulmões para os tecidos do corpo - gera algumas complicações ortopédicas, principalmente no quadril.

A Bahia é o estado que apresenta a maior incidência de anemia falciforme no país, o que se relaciona ao fato de que a doença é mais comum na população afrodescendente. Dados do Ministério da Saúde mostram que, no Brasil, estimam-se de 700 a 1.000 novos casos por ano. Na Bahia, a incidência estimada é de 1 caso para cada 650 nascimentos.

A doença, que costuma se manifestar a partir do primeiro ano de vida por meio de sintomas como crises de dor, infecções e eventos vasculares, requer um acompanhamento multidisciplinar precoce para que complicações como problemas de quadril (como osteonecrose) e outras condições sejam evitadas, preservando a qualidade de vida do paciente.