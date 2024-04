Jorge Solla participa da inauguração da Fábrica da Hemobras | A TARDE

O deputado Jorge Solla (PT) embarcou nesta manhã desta quinta-feira, 4, para o estado de Pernambuco, onde acontece a inauguração da fabrica da Hemobras. O evento ocorre 20 anos depois do paralamentar ter participado da elaboração do projeto de criação, em 2004, no Ministério da Saúde, quando ainda era Secretário de Atenção à Saúde no primeiro governo Lula.

“A Lava Jato e os governos Temer e Bolsonaro atrasaram por anos esse projeto mas o presidente Lula em pouco mais de um ano conseguiu retomar e entrega hoje a primeira fabrica publica de hemoderivados da Hemobras. Viva o SUS! Faz o L”, destacou Solla.

A Hemobras consiste em enviar o plasma excedente, que não seria utilizado em transfusões de sangue, para a indústria de hemoderivados. Em fevereiro e março deste ano, foram enviadas um total de 800 bolsas do hemocomponente à Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia (Hemobrás), com a perspectiva de um quantitativo maior nas próximas remessas, diante do potencial de produção da instituição.

Em 2023, a Fundação iniciou o processo de qualificação do plasma produzido e, em janeiro de 2024, ocorreu a certificação após aprovação da Hemobrás para iniciar o fornecimento de plasma excedente para a indústria.

De acordo com dados do Ministério da Saúde, atualmente 80% do plasma disponível em doações de sangue pode ser empregado na produção de hemoderivados. A Portaria 1.710 de 2020, que alterou a Portaria de Consolidação nº 5 de 2017, normatiza a utilização do plasma não aproveitado na indústria de medicamentos no âmbito do SUS.

No Brasil, 61 hemocentros estão qualificados a fornecer plasma à indústria. O envio do plasma excedente foi resultado de um trabalho em equipe, uma parceria que permitirá a produção de hemoderivados utilizados no tratamento de pacientes.

Processos

Na Hemobrás, as bolsas de plasma são mantidas em câmara fria a -35ºC, com o hemocomponente passando por um processo de análise para verificar os parâmetros de qualidade, que são considerados pré-requisitos para a produção de hemoderivados.

Depois, o plasma é exportado para fracionamento no exterior e retorna ao país como medicamentos, que serão distribuídos aos pacientes do Sistema Público de Saúde (SUS).

Esta é uma situação temporária, pois a Hemobrás está se preparando para a produção dos hemoderivados no Brasil. Nesta quinta-feira, 4, acontece a inauguração da Fábrica de Medicamentos Produzidos por Biotecnologia do Complexo Industrial da Hemobrás, sediada em Goiana (PE), que será responsável exclusivamente pela produção de medicamentos feitos por biotecnologia, inicialmente o Hemo-8R (Fator VIII Recombinante), utilizado para o tratamento de Hemofilia A.