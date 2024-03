Jovem fica com “buraco” no pulmão após uso de vape: "não vale a pena" | A TARDE

O relato de Joe Lawrence, um jovem americano de 25 anos, ganhou destaque nas redes sociais, após ele compartilhar sua experiência de saúde relacionada ao hábito de usar vape (cigarro eletrônico) regularmente ao longo dos anos.

Segundo Joe, que parou de fumar há mais de um ano, os efeitos nocivos do vape ainda se fazem presentes em sua vida. Ele descreveu no "X" um episódio recente em que teve que ser levado às pressas para o pronto-socorro devido à dificuldade em respirar. Na unidade ele descobriu que desenvolveu inflamações no pulmão, resultando em um “buraco “que permitia a fuga de ar.

O diagnóstico apontou que Joe teve um pneumotórax traumático, uma condição que causa desconforto significativo e exige tratamento especializado. O tratamento inclui procedimentos hospitalares para remover o ar acumulado e mudanças de estilo de vida para promover a cicatrização do pulmão. “Por favor, cuidem-se e pensem em parar de fumar. Não vale a pena”, disse Joe.