POR POUCO

Jovem quase perde o dedo após roer a unha; entenda o caso

A garota precisou realizar uma cirurgia emergencial na região

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

09/03/2026 - 18:41 h

O hábito pode ser prejudicial a saúde
O simples hábito de roer unhas quase ocasionou a amputação do dedo de uma jovem, de 21 anos. Identificada como Gabby Swierzewski, a garota contraiu uma infecção severa na região, que evolui de forma rápida.

Em entrevista à revista People, ela revelou que estava acostumada a sofrer com inflamações pequenas ou unhas encravadas, por isso acreditava que os sintomas iniciais estavam ligados a essas duas condições.

Entretanto, a dor começou a se intensificar, mesmo ela procurando atendimento médico e usando os medicamentos indicados pelos profissionais. O dedo também passou a inchar de forma rápida e jovem realizou uma drenagem, retirando apenas sangue.

Leia Também:

Canetas emagrecedoras no SUS? Entenda novo programa de saúde no Brasil
Anvisa alerta para danos ao fígado ligados a suplementos com cúrcuma
Dia da Mulher: doenças cardíacas são principal causa de morte feminina

Cirurgia emergencial e amputação

Sofrendo com dores e inchaço, Gabby procurou um pronto-socorro e foi submetida a uma incisão no dedo. Os médicos drenaram diversos abscessos e a encaminharam a um cirurgião específico de mãos, que realizou um procedimento cirúrgico de urgência para limpar a área infectada.

Com o diagnóstico de infecção, os profissionais de saúde avaliaram o caso minuciosamente, pois havia risco do osso também ter sido contaminado, o que poderia ocasionar em uma amputação.

A jovem realizou uma série de exames laboratoriais e recebeu a informação de que não seria necessário amputar o membro, tratando o caso com medicamentos e limpeza tópica.

x