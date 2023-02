Maioria dos usuários do Grindr busca sexo sem camisinha

Termos como “só no pelo” e “sem capa” são expressões comuns na biografia de contas do Grindr, plataforma LGBTQIAPN+ usada para encontros casuais. Esses termos são usados por quem prefere sexo sem camisinha.

Na hora H, também tem para todos os gostos, desde os submissos até os podólatras - pessoas que tem fetiche por pés. Contudo, entre todas as preferências, a ausência do uso de preservativo durante as ficadas é a que mais tem causado preocupação.

Segundo o jornal Folha de S. Paulo, esse é o caso do publicitário Felipe Souza, de 26 anos, morador de São Paulo. No aplicativo, Felipe não divulga seu nome, mas utiliza um emoji de berinjela, simulacro virtual para representar um pênis.

Entre suas preferências, está na sua bio: “ativo e só sem capa”, em caixa alta. Há muitos que topam a empreitada, diz o jovem, de acordo com o jornal.

Só nas regiões de Santa Cecília e República, no centro de São Paulo, há mais de 20 perfis com descrições similares às de Felipe, conforme a publicação.

Ainda segundo a Folha, a aparente despreocupação do publicitário se deve ao Prep (Profilaxia Pré-Exposição), método preventivo à infecção pelo HIV, vírus causador da Aids.

De acordo com estudos, a terapia, que consiste na combinação dos antirretrovirais tenofovir e emtricitabina, reduz em até 95% a incidência do vírus em pacientes com níveis sanguíneos detectáveis do medicamento.

Existem duas formas de usar o método. A contínua, com o uso de um comprimido diário com tempo indeterminado e a outra, que é sob demanda, em que se deve consumir a associação até duas horas antes da relação sexual e ingerir outras duas doses em até dois dias.

Contudo, a Prep barra somente o HIV, deixando caminho aberto para outras Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), como sífilis, gonorreia e afins, sendo ainda crucial o uso da camisinha. Além disso, protege exclusivamente quem faz o tratamento, e não o parceiro.

Dados do Ministério da Saúde mostram que a maior parte dos beneficiários da Prep são homens que fazem sexo com outros homens. O método alcança mais os brancos, pessoas acima dos 30 anos e as mais escolarizadas, além de ter alta taxa de desistentes.

Desde 2009 a plataforma Grindr vem alcançando pessoas em todos os continentes. Só no Brasil, são mais de 50 milhões de downloads do aplicativo.