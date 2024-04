Mais de 700 mil vacinas contra dengue foram aplicadas no Brasil | A TARDE

Mais de 708 mil doses de vacinas contra a dengue foram aplicadas até esta segunda-feira, 8, no Brasil, segundo informou a ministra da Saúde, Nísia Trindade, em balanço da vacinação apresentado na Comissão de Saúde na Câmara dos Deputados.

Segundo os dados do Ministério da Saúde, 57,57% das doses enviadas aos estados e Distrito Federal foram aplicadas. A ministra da pasta também disse que anunciará uma “possibilidade de ampliação” do público-alvo do imunizante “o mais breve possível”.

“Nós faremos anúncio sobre as possibilidades de ampliação e a própria vacina do Butantan, que será em dose única, o mais breve possível”, completou.

Em 2024, o país levou apenas três meses para bater o recorde de ano mais letal por dengue da série histórica mantida pelo Ministério da Saúde. Segundo atualização do Painel de Monitoramento de Arboviroses, do governo federal, nesta segunda-feira, já são 1.117 mortes pela doença até agora, além de outras 1.806 suspeitas em investigação.